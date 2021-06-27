中国发布“天问一号”火星探测任务着陆和巡视探测影像

中国国家航天局27日发布天问一号火星探测任务着陆和巡视探测系列实拍影像，包括着陆巡视器开伞和下降过程、祝融号火星车驶离著陆平台声音及火星表面移动过程影片，火星全局环境感知图像、火星车车辙图像等。

广告 继续浏览后续

据澎湃新闻报导，5月15日，中国首次火星探测任务天问一号着陆巡视器成功着陆火星，携带的开伞过程监视相机、落火状态监视相机、避障相机，记录了降落伞弹伞、开伞和抛伞，动力减速和避障等过程。

5月22日，火星车成功驶离着陆平台，到达火星表面开始巡视探测，火星车前后避障相机，记录了驶离过程，录音装置获取了驶离过程声音数据。音频中包括火星车驱动机构加电开始移动、坡道行驶、驶上火星表面等过程现场声音。火星车驶离过程声音主要来源于驱动机构、车轮与坡道摩擦、车轮与地面摩擦。

6月1日，火星车WIFI分离相机拍摄着陆平台与火星车合影，相机记录了火星车后退移动和原地转弯过程，这是人类首次获取火星车在火星表面的移动过程影像。

根据WIFI相机视场、焦距等参数，工作人员规划了相机分离的位置和行驶路径，火星车行驶到分离点后，释放WIFI相机，后退至合影点，相机拍摄著陆平台与火星车正面合影，随后火星车进行转弯，侧身面对相机，拍摄著陆平台与火星车侧身合影。

6月16日，火星车开展了全局环境感知，为后续阶段科学探测进行路径规划，并通过后避障相机，拍摄了火星车行驶的清晰车辙。

截至27日上午，天问一号环绕器在轨运行338天，地火距离3.6亿公里，祝融号火星车已在火星表面工作42个火星日，累计行驶236公尺。环绕器和火星车工作状态良好。后续，火星车将继续按计划开展移动、感知、科学探测，环绕器继续运行在中继轨道，为火星车巡视探测提供中继通信，并开展环绕探测。