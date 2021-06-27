习近平将颁7.1勋章 没有江泽民胡锦涛引关注

中共建党百年前夕，总书记习近平将颁七一勋章，表彰优秀党员。7.1勋章或为新设颁奖。据新华社公布，在中印边境冲突丧生的军官陈红军、中共创始人之一李大钊之孙李宏塔均入选，两位中共前领导人江泽民与胡锦涛都未出现在名单上。习近平上台后，建立表彰系统，包含新设共和国勋章、友谊勋章、七一勋章，并重新设立八一勋章，表扬在各领域为中共与中国贡献的人士。

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建党百年习近平颁七一勋章，据中央社今天报道称，名单没江泽民胡锦涛。消息引据中共官媒新华社发布，首度举行的“七一勋章”颁授仪式，将于6月29日上午10时，在北京人民大会堂举行，中共总书记习近平亲自颁奖并发表谈话。

新华社在日前发布了一份“七一勋章提名建议人选”的29人名单，强调是由各地方与中央相关部门党委组织提名后，经过初审、考察和审议研究，产生的建议人选。不乏有曾荣获其他称号或勋章的人士，也有创党党员之后。

根据这份名单，中共主要创始人之一李大钊的孙子李宏塔、中共创党初期主要人物之一瞿秋白的继女瞿独伊等，中共创党党员之后，名列其中此外，“烈士”也成为受奖对象。去年5月的中印边境军事冲突中，有4名解放军死亡，其中身故官兵陈红军日前获颁“卫国戍边英雄”荣誉称号，近日再获选为七一勋章的受奖人。

该报道引据香港明报3月间的一篇评论“习近平将向江胡授勋”指出，获颁七一勋章的条件是“为党作出杰出贡献、创造宝贵精神财富的党员”，因此江泽民与胡锦涛两名前领导人是否会获颁勋章，一度也引发讨论。不过这份29人名单中，并未见江泽民与胡锦涛。虽然江泽民、胡锦涛并未在七一勋章的受奖名单上，但是据官方发布，今年首次颁发的“光荣在党50年纪念章”，两人符合领奖资格。

中央社说，这份29人名单年龄分布于30多岁到100岁，其中包含陈红军在内，共有3人亡故。