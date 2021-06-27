孙杨巴黎奥运会不确定？传注册5公司或经商

近年禁药、抗检等丑闻缠身的孙杨，虽被国际运动仲裁法庭（CAS）把禁赛8年“减刑”为4年3个月，职业生涯仍形同提前告终，他的父亲孙全洪未雨绸缪，早在去年底就注册五家名称都有“孙杨”的公司，各界多半认为，这位中国游泳名将准备转换跑道发展事业第二春。

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据自由时报稍早引述消息报道，以孙杨为名注册五公司，中国涉禁药泳将或预留退路。该报道引据《网易体育》等中国媒体消息，孙杨禁赛期将至2024年5月，届时已满32岁，早过颠峰时期，尽管他对外宣声“要努力熬到巴黎奥运”，其实复出机会渺茫，孙杨的父亲孙全洪更已于北京注册五家公司名称，包含孙杨科技、孙杨体育发展、孙杨体育俱乐部、孙杨传媒和孙杨经纪，而且全由孙全洪担任法定代表人，持股98%；孙杨与母亲杨明则是股东，各占股1%。

该报道说，此消息一出引发中国网友热议，由于孙杨妈妈2018年9月指使保全用锤子砸碎装血液样本的玻璃瓶，纷扰迄今更导致奥运三金得主惨遭CAS禁赛，因此狂酸其公司的留言包括：“孙杨食品药品研究中心”、“少个锤子有限公司”、“开个五金铺”、“看到大家说的都是我想说的，就放心了。”