成都天府机场启用 首飞北京

搭乘四川航空公司3U8001航班的旅客陆续登机，这是成都天府机场27日投入使用后的首个航班

四川航空公司3U8001航班27日搭载着262名乘客从成都天府国际机场飞往北京首都国际机场，这是天府机场正式启用后的首飞商业航班。

广告 继续浏览后续

中新社报导，天府机场位于四川省成都市东南方向，距成都市中心约50公里。该项目机场工程总投资562.08亿元人民币，本期建设“两纵一横”3条跑道、71万平方米的航站楼及相应配套设施，能够满足年旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量130万吨的需求。

由于成都双流国际机场常年保持高位运行、旅客吞吐量趋于饱和，而双流机场周边土地资源及空域较紧张，难以扩建，为适应四川经济发展，天府机场建设于2011年5月启动选址，2016年12月实质性开工，2020年11月开始校飞，2021年1月启动试飞，并在27日通航投运。

据27日航班计划，天府机场当日共8架次进出港航班，其中出港航班6架次，进港航班2架次。今年6月27日至10月30日的第一航季，天府机场开通成都至北京、上海、广州、深圳、杭州、南京等商务干线及拉萨、三亚、迪庆、井冈山、南昌等热门旅游航线，每日计划航班量将逐渐增至271架次。

天府机场通航投运的背景是中国国内航线快速恢复。四川省机场集团有限公司副总经理、成都天府国际机场分公司总经理张洪刚指出，天府机场投运初期，将重点打造大陆国内中转航线网络，连接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等世界级机场群核心机场航线；同时，天府机场还将协同包括高铁、城市轻轨在内的地面路网，利用航空优势促进资源要素聚集，带动成渝地区中部区域，如遂宁、南充等地的发展。

虽然在第一航季没有安排国际航班，但定位为“成都国际航空主枢纽”的天府机场未来仍是成都对外开放的重要门户。张洪刚表示，成都是欧亚航线的中间点，去往欧洲和东南亚具有明显优势；如果没有疫情影响，天府机场国际航线拥有130多个航点，连接欧洲、东南亚、美洲以及日本、韩国等国家和地区，“当前我们正与国外航空公司保持联系，希望在疫情得到控制的情况下，尽快恢复国际航班。”