特斯拉应中国要求召回28万品牌车完善安全性

据中国国家市场监管总局周六称，特斯拉汽车北京和上海公司根据相关监管要求，向总局备案了召回计划，决定自即日起召回部分进口和国产Model 3、国产Model Y电动汽车，合计28.552万辆；特斯拉最新回应表示，将严格按照中国国家要求，不断完善和提升安全性。该报道没有关于中国国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况进一步消息。

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特斯拉中国召回逾28万辆进口和国产电动车。据路透社引述刊登在市监总局网站的通知并称，本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在一些情况下误激活主动巡航功能。

通知称，“本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的，” 受调查影响，特斯拉汽车北京和上海公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

特斯拉官方微博“特斯拉客户支持”发文称，将从通告发出的第二天开始分批次执行该召回；此次召回后提高了激活主动巡航的阈值，加入主动巡航功能激活和退出的提醒。

根据市监总局通知，特斯拉汽车北京公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期间生产的部分进口Model 3电动汽车，共计35,665辆。特斯拉汽车上海公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期间生产的部分国产Model 3电动汽车，共计211,256辆；2021年1月1日至2021年6月7日期间生产的部分国产Model Y电动汽车，共计38,599辆。

据该报道，通知并指出，特斯拉汽车北京和上海公司将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级主动巡航控制软件；对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级主动巡航控制软件，以消除安全隐患。