美国豪宅讯息或称刘长乐以760万美元抛售洛杉矶豪宅

日前退出经营、且出清持股的凤凰卫视创办人刘长乐，被传出将以760万美元的价格，将他位在美国洛杉矶圣盖博谷的豪宅出售，引起揣测。这栋豪宅登记在他的女儿名下。而刘长乐本人，是在他的一个女婿遭海南省海口市警方依非法吸收资金罪嫌刑事拘留，并立案侦查后被公告辞去凤凰卫视董事会主席及执行董事职务。

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退出凤凰卫视，刘长乐2亿元抛售洛杉矶豪宅。据中央社今天综合媒体消息，指美国豪宅讯息网站Dirt在6月2 日引用的房契资料显示，刘长乐这座位在圣盖博谷（San Gabriel Valley）的豪宅，是在2004年以400万美元购得。资料指出，刘长乐买入这座拥有“当代地中海”风格的豪宅后，便将房产转让给他的双胞胎女儿刘点点、刘滴滴。她们其中一人曾就读洛杉矶的一所法学院，但目前两人都已迁回中国。实际上，这栋豪宅过去10年内很少有人居住。

美国房地产网站Redfin则显示，刘长乐这栋豪宅建于1997年，占地超过5.4英亩（近2.19公顷，约6610坪），属当地高级住宅区，为2层楼建筑，室内总面积超过8000平方呎（约225坪），内有7个房间和8间浴室。且户外视野极佳，可眺望洛杉矶市中心及圣盖博山脉。

该报道称，自中共解放军及中国媒体出身的刘长乐，1996年以商人身分创立凤凰卫视，长年担任董事会主席兼行政总裁，更兼任中国全国政协常务委员。但在2020年9月，凤凰卫视关系企业“凤凰金融”发生资金危机，波及众多投资人，导致刘长乐家族遭到庞大压力。此后，凤凰卫视于今年2月26日宣布，刘长乐辞去行政总裁职务，由前上海市政府发言人、新闻办主任徐威接任。4月间，刘长乐将手中绝大部分持股售予紫荆文化集团及香港信德集团，其中紫荆文化集团为中资企业。

中央社说，5月5日，凤凰金融负责人、刘长乐的女婿贺鑫遭海南省海口市警方依非法吸收资金罪嫌刑事拘留，并立案侦查。凤凰卫视遂于6月22日正式公告，刘长乐已辞去董事会主席及执行董事，由徐威接任，紫荆及信德人马也同时进驻，从此成为北京名义上及实际上都直接掌控的媒体。该报道称，因此，此时传出刘长乐将出售洛杉矶豪宅的消息，随即引起外界揣测。