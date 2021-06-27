苹果日报：传港府允复刊条件是交出员工个人资料

南华早报透露，香港苹果日报24 日停刊后，传出香港保安局开出条件，只要交出所有员工个人资料及敏感讯息，香港苹果日报资金即可解冻，进而有机会复刊。报社管理层正与法律团队商议此事。中央社今天报道称，这项消息立即产生港府“以复刊作诱饵，取得报社员工个资及对外往来讯息”的“交换条件”联想，已引起香港各界议论。而一些苹果日报员工坚决反对这一举动，他们担心，个资被泄露可能会招致中共的报复。

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据中央社今天报道称，传港府开条件：苹果交出员工个资即解冻资金复刊。

在网络上，香港保安局此举倒是遭到正反阵营一致批评。力挺苹果日报者纷纷指责港府这一举动，甚至以“卑劣”二字形容；但亲共者也大放厥词，指港府是“开倒车”，“向境外势力妥协”。

据南华早报说，香港苹果日报的母公司（壹传媒）正在权衡港府交出员工名单和其他敏感讯息的要求，以取回被冻结的资产。根据该报，香港苹果日报人资部门发出的内部邮件提到：“我们正申请解冻支付工资的资金，但保安局要求我们提供更敏感的讯息。由于这涉及个人隐私，管理层目前正在与法律团队一起审查此事”。

据消息指出，香港苹果日报管理层尚未向员工告知保安局的要求，但强调员工隐私是“重中之重”。如果管理层想将员工个人数据交给第三方，必须征得员工的同意。

中央社说，消息人士透露，一些苹果日报员工坚决反对这一举动，担心个资披露可能会招致中共的报复。一名熟悉谈判情况的前工作人员直言，“我们不希望从公司收回工资，因为一旦所有员工的姓名都交给政府，同事们将生活在新的恐惧中”。