龙的传人？中国发现新古代人种 称为人类起源研究提供新观点

中英澳三国科学家组成研究团队，近日发表论文，指河北地质大学地球科学博物馆的“哈尔滨头骨化石”，是名为“龙人”的新人种。这项发现可望为人类起源的研究，提供了全新的观点。新发现可能推翻至此关于尼安德特人是智人最近的亲属的观点，而让位于新发现的亚洲龙人。

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中国发现新古代人种，中央社今天报道称，为人类起源研究提供新观点。该报道综合香港01、美国之音、澎湃新闻，指细胞出版社（Cell Press）旗下期刊The Innovation在25日刊出3篇论文，公布河北地质大学特聘教授季强、客座教授倪喜军等人带领的跨国团队研究成果。该研究团队认为现存于河北地质大学地球科学博物馆的“哈尔滨头骨化石”代表了一个新的人种，并将其命名为“龙人”（Homo longi sp. nov.）。

据消息，研究团队指出“龙人”与大荔人、金牛山人、华龙洞人、夏河人等构成了东亚地区特有的演化支系，该支系可能是“智人（Homo sapiens）”最近的亲戚。这项成果为探讨和推动国际智人起源问题，提供了新的证据。消息引述论文作者之一倪喜军指出，过去的研究普遍认为，已经灭绝的尼安德特人是智人最近的亲属，“现在我们的分析发现，实际上‘龙人’所在的新支系跟智人的关系更近，这是一个很重要的结论。”

据倪喜军表示，“哈尔滨头骨化石”被保存得非常完整，“可以说就是亚洲目前发现的、在这个时间段内的最完整的人类化石，如果放到全世界去比较的话，它也是最完整的古人类头骨化石之一”。倪喜军表示，经过研究团队的调查与验证，认为头骨化石的主人是一名男性，年龄大约50岁，生活在一个森林覆蓋的冲积平原，隶属于一个小规模社区。

据倪喜军称，“和智人一样，它们捕猎哺乳动物和鸟类，采集水果和蔬菜，甚至捕鱼”。考虑头骨化石主人的体型可能非常巨大，再加上其被发现的地点，研究团队认为龙人可能已经适应恶劣环境，使他们能够分散在亚洲各地。

消息指出，“哈尔滨头骨化石”最早于1933年被哈尔滨的一位建筑工人发现，该名工人将头骨带回家，并藏在一口废弃的井里，直至临终他才向家人透露。2018 年，这名工人的家属将化石捐赠给河北地质大学地球科学博物馆，蒐藏并用以研究。

而这次发布的研究据称就是以捐赠为契机展开的。