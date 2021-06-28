中美科技大战 欧洲坐而观望？

美国政府斥资2500亿美元与中国展开科技竞赛。美国参议院也在六月初以压倒性多数的表决结果通过议案，支持大规模投资高科技领域，以应对来自中国的挑战。欧洲应该如何面对美中之间的科技竞争，是坐而观望？是与美国站边？还是打造自己的科技实力？请收看法国世界媒体集团旗下的France24小时电视台的专题讨论节目！

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France24 ：回到一周经济节目时间，华盛顿准备斥资2500亿美元与中国展开技术战争，本周二美国参议院以压倒性多数的表决结果通过议案，支持大规模投资高科技领域，以应对来自中国的挑战。在这场在半导体，5G，人工智能以及量子计算机领域展开的科技战争中，中美这两大超级大国谁将胜出？欧洲尤其是法国将在其中扮演何等角色？我们今天邀请的嘉宾是； Mary Françoise Renard 法国 Clermont Auvergne大学经济学教授，中国经济一书的作者； Philippe Aghion是法国法兰西学院经济学教授，Shine Vallee是德国外交研究中心地缘经济项目负责人。

各位好！2500亿美元投资于研发援助美国企业在本土生产手机以及洗衣机不可或缺的半导体，而目前半导体产品主要产自亚洲，它们的供应日益紧张，价格持续攀升，Mary Françoise Renard ，您为何认为该援助政策是美国对华关系的一大转折点？

Marie Françoise Renard ；这是因为我认为这对中国造成巨大的影响。中国需要提高科技水平，它正在改变经济模式，他在世界经济的地位取决于他的科技水平，这就是为什么北京要推出中国制造2025 核中国标准2035，确定中国科技进步的路线图。中国近期虽然在科技领域取得了重大的进步，但在半导体等关键的技术上却落后于他国，并且对美国严重依赖。必须指出的是十年文革使中国的大学科研处于停滞状态，除了与军事有关的技术之外。所以中国在许多技术上都必须追赶他国。而北京将人工智能，电动智能汽车，量子计算机，这一切都与半导体有关。中国虽然已经作出了巨大的投资，清华大学设立了半导体开发中心，但是，我们知道科技上的落后需要时间来弥补，中国对美国依然十分依赖。倘若美国切断对中国的半导体供应，那么，所有依赖半导体配件的制造业都将受到影响，中国未来的科技创新也将因此而受到影响。

France24：我们明白了，Shine Vallee，您赞同有关半导体的分析吗？

Shine Vallee：对，完全赞同！不过我并不认为美国的援助政策是美中关系的一大转折点。因为这只是美中紧张关系的继续，事实上，从奥巴马再任时就已经推出了封锁孤立中国的政策，例如将中国排除在外的亚太自贸协议，以及美国与欧盟的自贸协议，特朗普执政期间继续孤立中国的政策，并且与中国展开贸易关税战，今天拜登将此扩大至数字与科技领域。所以，我并不认为是一大转折点，我认为这是美国政策的继续。当然，我完全赞成关于半导体的分析。中国不仅依赖于美国，而且也依赖台湾，或许我们在稍后会讨论。我认为台湾是中美价值观的交汇点，由此引发的分歧远远超出了经济领域而上升至至关重要的地缘战略领域，

France24： Philippe Aghion，事实上拜登继续特朗普的贸易战政策尽管在形式上更加多边化

Philippe Aghion：对，今天我们又回到多边主义，也就是中国必须遵守多边规则，必须遵守国际贸易组织的规则。事实上，中国并没有遵守世贸组织的规则，并没有遵守公平竞争的精神，所以我们必须敦促中国遵守世贸组织的规则。但是，我认为中国还有一个巨大的问题，那就是，我并不认为在缺乏自由的大背景下能够产生技术创新。中国体制的越来越僵化，我在中国的同事对此深有感触，我认为在一个僵化的中国，之能够做一些改造性质的创新，而不可能产生真正的创新。我对此深信不疑。所以，今天中国要进行改造创新或许将更加困难，尤其是美国推出了上述投资政策。中国处于一个两难处境：我认为这完全是一个悖论 中国已经达到一个没有自由的国家所能够达到的临界点。我认为创新必须以自由为前提。

France24：我看到 Mary Françoise Renard 似乎并不认同，另外，我希望您评论一下美国参议院通过议案禁止进口与中国军方有关的企业制造的无人飞机，并且禁止美国政府成员使用年轻人中风行的Tik Tok 应用程序。

Marie Françoise Renard ；好，确实，我认为很不幸的是，缺乏自由似乎并不影响创新。中国的航天工业的飞速发展就可见一斑。所以这个问题似乎很复杂（对，但并不是基础科学领域的创新），我们今后再说。针对美国通过的计划涉及面很广，甚至关系到人权。美国甚至考虑到是否将稀土开采与人权挂钩。中国制造的原件出口到美国加工在出口到中国用来生产电动汽车，美方在商讨是否应该提高关税。所以中美冲突涉及多个层面美方试图从多个领域遏止中国的进步阻止中国成为科技大国，避免由中国来制定游戏规则，到门前为止美国是主导过，但是毫无疑问，中国正试图通过一切手段要同美国平分秋色，而美国也同样使用一切手段加以遏止。中国刚刚通过反制裁法，对制裁中国政府企业的国家进行制裁，保护自己的利益。所以，很明显，我们面对的是中美之间谁将主导地位的科技大战，美国试图将欧洲拉入同盟。

France24： Shine Vallee，美欧计划组建跨大西洋贸易与科技委员会，其目的自然是为了对抗中国，尤其是在数字行业保守机密，保护数据安全。不过，面对中美，欧洲难道不应该开发自己独立的数据安全系统吗？

Shine Vallee：对，欧盟的立场确实有一些自相矛盾：一方面强调独立，另一方面又追随美国，欧盟的立场并不明确，所以还必须具体观察。可以肯定的是，中国方面极尽一切努力达到科技自主，而欧盟的地位却十分薄弱，这从投资金额上就可见一斑。美国斥资2500亿美元，使尽一切手段甚至不惜窃听欧洲，中国也投入巨资开发半导体技术，而欧洲却至今缺乏明确的对策，所以，我认为欧洲必须明确是否要实现真正的技术独立，并且投入必要的资金以达到目的，还是接受成为美国的附庸，成为跨大西洋公约中的弱者。

France24：Philippe Aghion 欧洲是否确实有这样的雄心？是否会尽快具体投入？

Philippe Aghion：我希望新冠危机会激发欧盟的发展计划,比如说美国的生物科技发展局,因为有了该计划才会迅速研制出这么多的新疫苗，去年他们的运作经费是120亿美元，而欧洲对抗新冠病毒的资金仅为40亿，因此必须投入足够的资金因为欧洲的投资太少，新冠危机彰显欧洲在技术上比美国落后，中美确实都投入巨额的资金，而欧洲却处于落后状态。

France24：欧洲落后了 这是我们节目的结束语，我们的节目就到此为止，感谢各位的参与，更感谢各位的收听。请继续收看France 24 的新闻节目。