布林肯会晤教皇及梵蒂冈高层 谈中国及全球挑战

正在欧洲访问的美国国务卿布林肯周一到访梵蒂冈，与教皇及多位梵蒂冈高层举行会晤。除了委内瑞拉正在危机，双方还就应对全球挑战、气候变迁以及包括中国与黎巴嫩、叙利亚人道危机等议题进行讨论。另外，意大利外长迪马约周一表示，意大利与美国的关系"远比意大利与中国的关系重要许多"。

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法新社称，布林肯于教皇进行了40分钟的面对面会谈。今年5月，拜登政府的气候特使克里曾访问梵蒂冈，两位美国政府高级官员先后会晤教皇方济各，意味着美国前总统特朗普时期双方的外交紧张已经缓解。

中央社报道，这是布林肯22日开始欧洲之行访问的唯一与台湾有邦交的国家。布林肯先后与梵蒂冈国务院长帕洛林、教廷外长盖拉格和教皇方济各会晤。

据美国国务院发言人普莱斯事后发布的会议摘要，在与帕洛林及盖拉格的会晤中，布林肯首先强调美梵共同努力促进宗教自由、对抗人口贩运，并重申美方支持委内瑞拉恢复民主，希望协助委内瑞拉人民重建国家。

普莱斯指出，双方也在会上讨论多项全球议题，包括气候变迁、扩大新冠疫苗分配，并强调应对在叙利亚、黎巴嫩与白俄罗斯挑战的重要性。此外，他们也谈论到中国人权与宗教自由问题。

普莱斯表示，与教皇会面时，布林肯重申美国会致力与梵蒂冈紧密合作，应对全球挑战并照顾难民、移民等世上弱势群体的需求。布林肯也感谢教皇在环境保护、对抗气候危机议题上，长期展现领导力。

此外，普莱斯表示，双方谈到中国议题，并讨论黎巴嫩、叙利亚及委内瑞拉的人道危机。

另据路透社消息，意大利外长迪马约周一表示，意大利与美国的关系"远比意大利与中国的关系重要许多"。

报导称，美国曾向意大利表达了他们对意-中关系的担忧，尤其是在意大利政府在2019年与北京签订一带一路协议之后，不过意大利周一向美方传递了清楚的讯息。

迪马约在与美国国务卿布林肯联合举行的记者会上表示，"我们是中国的一个重要贸易伙伴，我们之间有着深远的关系，但这无法跟我们与美国的同盟价值相提并论，也不会有所影响。"