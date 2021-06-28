意大利总理为何公开质疑中国疫苗效力

2021 年 6 月 28 日，印度尼西亚军方在印度尼西亚北苏门答腊棉兰展开大规模疫苗接种，图为一名妇女接种了 科兴疫苗。

意大利总理德拉吉以智利为例公开质疑中国疫苗效力不足，印尼六月份至少10名医生接种两剂中国疫苗后死亡更令该国医学协会惊异。而纽约时报日前报道说，"来自多个国家的例子表明，中国疫苗在阻止病毒传播方面可能不是很有效，尤其是新变种"。

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意大利总理德拉吉日前在欧盟峰会结束时对媒体表示，从智利使用中国制造疫苗防疫的经验来看，中国疫苗的保护力不足。德拉吉说这番话绝非空穴来风，同时意味着问题严重。

智利普遍施打的是中国科兴疫苗Sinovac，但是，智利卫生机构目前质疑科兴疫苗的有效性，怀疑能否因应新一波变种病毒。

中国外交部发言人汪文斌6月28日回答记者相关提问时称，“中方一贯高度重视疫苗的安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格根据科学规律和监督要求”，汪文斌还以中国有关疫苗被世卫组织批准列入紧急使用清单为其“安全性和有效性”辩护。

但是，中国疫苗有效力的问题已经引起多方质疑。根据『华尔街日报』援引印尼医学协会的数据报道，印尼六月以来染疫死亡的26名医生中，至少有10人接种过两剂科兴疫苗，印尼医学协会防疫团队负责人表示，仍在核实其余16名死亡医生的疫苗接种情况。根据该协会提供的数据，印尼5个月以来至少有20名接种过两剂科兴疫苗的医生染疫死亡，超过同期印尼医生死亡人数的五分之一。

『纽约时报』援引了该协会提供的另外一组数字，“最近有350多名医生和卫生保健人员确诊新冠病毒，尽管他们已经完全接种了科兴疫苗。”

纽约时报6月23日在题为“从蒙古到塞舌尔，获得中国疫苗后，新冠病毒并未远去”的报道中写道：在一定程度上寄希望于中国的蒙古、巴林和塞舌尔三个国家，至今“非但没有摆脱新冠病毒，反而在与感染激增作斗争。”根据数据跟踪项目“用数据看世界”(Our World in Data)，塞舌尔、智利、巴林和蒙古，50%-68%的人口已完成疫苗接种，覆盖率超过美国。但是截至上周，这四个国家却属于新冠疫情最严重的10个国家之列。而且这四个国家主要使用的是两家中国疫苗，一家是国药，一家是科兴。

与此相比，美国大约45%的人口接种了辉瑞疫苗和莫德纳疫苗，病例六个月内下降94%。以色列使用辉瑞疫苗接种，接种率仅次于塞舌尔，每百万人中新确诊病例现在为4.95%，但是在主要依赖国药的塞舌尔，每百万人新确诊超过716例。

由于接种的疫苗有效力不同，纽约时报分析称，世界可能会在疫情后分为三组国家，获得辉瑞和莫德纳的富裕国家；远远不能为大多数公民进行免疫接种的较贫穷国家，以及那些完全接种但疫苗效力不充分的国家。中国以及接种了中国疫苗的90多个国家，最终可能被排在第三组。第三组国家可能将在未来几个月甚至几年内面临持续封锁、检测和日常生活受限，经济活动受限的状态。