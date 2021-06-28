港媒《立场》为被扛压至倒闭作准备：停赞助 博客文章下架

被广泛视为香港《苹果日报》停刊后下一个打击目标的网媒《立场新闻》，昨(27日)晚发出公告，表示暂停接受新会员和赞助、本年6月前的博客文章全部下架、绝大部分董事请辞，以及职员解聘并补偿后重新聘用。公告没有解释有关决定的原因，但据本台了解，《立场》分析，即使转趋低调，当局让《立场》继续存在超过一年的机会不大，故此需要早作准备，以便日后可继续如实报道。

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《立场》的公告开宗明义表明，过去一年，《港区国安法》「改变了我们熟悉的香港」，而由于「文字狱」已降临香港，为了保障各位持份者，减低风险，《立场》决定作出五项行动，当中订明，为免《立场》「一旦遭遇没顶之灾」，浪费了支持者的金钱，《立场》会暂停接受赞助、会员的月费转账安排、新会员及新赞助款项。《立场》表明，现有财政储备足以应付未来 9 至 12 个月的开支，日后若有需要，会再寻求赞助。

此外，会把今年五月份及之前刊出的博客文章、转载文章和读者投稿等评论文章，全部「暂时下架」，与作者确认继续刊出的意愿和风险后，再考虑合适安排及重新刊出。

《立场》现有约七十名员工，管理层在上月，即《苹果日报》高层被捕和倒闭前，已终止入职半年以上员工的雇佣合约，以高于法例要求的补偿额结算年资，并以不低于原来条件重新聘用。公告指出，绝大部份员工留职，而《立场》亦会坚持在新闻报道上不自设禁区，有新闻价值的事实和观点，都会尽力报道。亦有重新签约的员工表明，既然经过深思熟虑后留下，没什么可害怕。

至于原有八人的董事会，前立法会议员吴霭仪、歌星何韵诗、创办人之一的余家辉、社联前总干事方敏生、评论员练乙铮及周达智等六人因应建议辞去董事职务。留任的两位董事分别是身在外国的蔡东豪和身为总编辑的钟沛权。

根据公开资料，《立场新闻》于2014年底由前主场新闻创立人蔡东豪重新成立，在2019年的反对修例运动期间因直播而声名大噪，其后刊登不少被视为亲民主派和抗争者的文章。