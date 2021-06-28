联合国人权专家担忧中国人权捍卫者被判长期监禁和遭受酷刑

联合国人权维护者问题独立专家玛丽·劳勒(Mary Lawlor)周一表示，她担心中国的活动人士被任意判处长期监禁或软禁，并遭受酷刑，以及被剥夺获得医疗、会见律师和家人的权利。

广告 继续浏览后续

联合国人权维护者处境特别报告员劳勒说:“人权维护者因从事和平的人权工作而被长期监禁、在拘留期间遭受虐待以及不向他们提供充分的医疗保健这一状况再也不能继续下去。”

劳勒表示，尽管多年来联合国机制，包括禁止酷刑委员会提供了大量的文件和建议，但她还是收到了无数的报告，表明在中国人权维护者在拘留期间遭受虐待的情况仍然普遍存在，可能达到遭受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇的程度。

她说，一些维权者，如高智晟，已被强迫失踪，而另一些维权者，如郭宏伟，已死于狱中。

劳勒说，她知道至少有13名人权维护者因和平捍卫他人权利而被判入狱10年或更长时间，罪名是“寻衅滋事”等虚假指控。

其中包括秦永民，他因人权工作，包括促进与联合国的接触，被判处35年监禁，以及伊力哈木·土赫提，一名温和的学者，正在服无期徒刑。土赫提被任意逮捕，据称遭受酷刑，并在闭门审判后被判处无期徒刑。他不允许任何家人探视，此后中国当局再也没有提供任何信息。

人权维护者陈西目前正在服刑，刑期为10年。据报道，他受到虐待，可能还受到酷刑。他患了慢性肠炎，导致脱水和发烧。每年冬天，他的手、耳朵和腹部都会严重冻伤。陈西被判处有期徒刑23年。

律师于文生于2018年4月被捕，并在秘密审判后被判处四年监禁，他在监狱中被剥夺了适当的医疗保健，并患有多种严重的疾病。黄琦因从事人权工作被判处12年监禁。他患有高血压、心脏病、慢性肾病和脑积水。据报道，黄琦在监狱中没有获得充分的医疗保健，他的健康状况正在恶化。

女性人权维护者李翘楚已被拘留，其法律条款模糊不清，可能会被任意解释，很有可能会被判长期监禁。劳勒说，她目前被拘留的地点不明。

劳勒说:“对从事人权工作的维权者任意判处徒刑，特别是长期徒刑，是一种令人无法接受的企图，其目的是要让维权者保持沉默、放弃其努力，并恐吓和阻止其他人从事这项合法工作。”许多被拘押者被拒绝接触自己选择的律师和家人。在某些情况下，律师及其亲属也成为打击目标。

劳勒呼吁中国当局立即释放这些被拘留的人权维护者，并确保他们能够继续开展有意义和必要的人权工作，而不必担心任何形式的报复，包括对其亲属的报复。

劳勒表示，她正就此事与中国当局联系。

劳勒的呼吁得到了酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题特别报告员、身心健康权问题特别报告员、强迫或非自愿失踪问题工作组5名成员和歧视妇女和女童问题工作组5位成员的支持。

特别报告员是人权理事会特别程序的一部分。特别程序是联合国人权系统中最大的独立专家机构，是人权理事会独立实况调查和监测机制的总称，处理世界各地的具体国家情况或专题问题。