香港特首首次赴京参加中共党庆 首席法官再破惯例出席

香港行政长官林郑月娥今（28日）早前往北京，参加中国共产党一百周年党庆活动，是历任特首中首位参与中共党庆活动的特首。随行官员包括传为下任特首黑马之一的财政司司长陈茂波，以及新任保安局局长邓炳强及多名纪律部队首长，但不知赴京团会否获领导人接见。

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特首赴京适逢香港回归纪念日，上周五才公布接任政务司司长之位的李家超，届时将会以署理特首的身分主持升旗仪式和致辞。

此外，过往为保独立形象而不会参与中国共产党活动的司法领导层，继早前参与中共建党研讨会后，今次再次打破惯例出席中共的活动。港府宣布，终审法院首席法官张举能和高等法院首席法官潘兆初今天亦会应邀出席前往北京，参与中共成立一百周年党求活动。

翻查资料，在2009年及2015年中国成立，时任首席法官李国能及其后接任的马道立分别出席中国建国的60周年和70周年阅兵仪式，但有关活动由国家名义举办，今次则是中国执政党的活动。

早上在机场准备出发上京的人士，尚有立法会主席梁君彦、廉政专员白韫六、香港大学校委会主席李国章、监警会前主席梁定邦，以及中国组织的在港成员等。上述港官和司法人员将于周四（7月1日）回港。

由于香港不少人是在中共治下的中国逃难来港，中共过往在香港甚为低调，基本在地下活动，上月开始转趋高调，并突显中共对香港的影响和贡献。