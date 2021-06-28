香港7月1日起禁止英国客机赴港

香港当局周一晚宣布，7月1日起禁止英国客机来港，原因是近期有搭乘英国客机来港的旅客，感染2019冠状病毒疾病的 N501Y变种病毒。英国首相约翰逊宣称将如期在7月19日全面解封。

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香港政府周一晚上公布，自香港时间7月1日凌晨起，禁止所有从英国来港的民航客机着陆香港，并把英国列为极高风险A1组指明地区，限制曾停留当地超过2个小时的人登上任何来港的民航客机并经港转机。

港府规定，如果7天内有5名或以上乘客抵港时确诊并带有N501Y变种病毒，或在7天内有10名或以上乘客确诊并带有N501Y病毒，就会禁止所有从当地来港的民航客机降落香港。

当局表示，鉴于近期英国疫情持续反弹及德尔塔Delta变异病毒在当地广泛传播，同时有多宗涉及从英国抵港的人带有L452R变异病毒株，因此决定提升英国的风险级别。

另据报道，英国首相约翰逊及新任卫生大臣贾维德周一表示，会在7月19日如期解除大部分与新冠肺炎有关的限制，并要将7月19日称为"自由日"。

英国原计划21日解除所有与新冠病毒有关限制，但因德尔塔Delta变异株肆虐，约翰逊宣布延后至7月19日解封，结果引发部分民众不满，甚至上街群聚抗议。

在不满声浪下，约翰逊周一宣布，7月19日会如期解禁，并将这一天为"自由日"。约翰逊表示，他与所有公卫专家已经"清楚看到"下月19日会是"真正的终点"，有希望回归正常的生活。

不过，英国疫情仍在迅速蔓延。英国卫生部门周一晚宣布，新增确诊2万2000例。