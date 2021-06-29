中共庆其百年寿诞 上海大量警力戒备 空拍机禁飞半月

上海街头中共庆其100年寿诞的标语牌2021年6月22日

为配合中共庆祝其建党百年，上海多地禁飞空拍机半个月。当局在中共一大会址周边巷弄部署大量警力戒备。一百年前的7月，中共作为非法地下组织，在上海前法租界诞生。

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据中央社6月29日发自上海的报道，上海公安机关29日宣布，为维护中共建党百年庆祝活动的社会治安秩序及公共安全，6月30日至7月15日期间，多个区域禁止施放非公用的空拍机、热气球、遥控飞机等飞行器。

禁飞区域包括黄浦江上展示的「永远跟党走」灯光秀，中共第一次全国党代会会址、毛泽东旧居、龙华烈士陵园等“红色地标建筑”周边100公尺区域。违者将依法查处，犯罪者会被追究刑责。

该报道说，从6月28日起，上海中共一大会址外面再围起护栏，大量警力在周边巷弄戒备。会址旁的太平湖畔每隔几十米，就有2人组警察及保安巡逻。

会址前的广场上，依稀可见架起一座巨型中共党徽、写有中共建党年份「1921」的装置和灯光装置。

会址附近不断有挂着工作证的工作人员进出，预料当地将会举办相关的庆祝活动。

上海多家媒体从6月28日起，联合100名主持人、接力直播100小时的特别节目，以庆祝中共建党百年。