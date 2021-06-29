习近平观看『伟大征程』中共党庆遗漏了几个重大事件

中共党庆百周年宣传进入高峰，习近平率领一众中共常委外加国家副主席王岐山，6月28日晚在“鸟巢”体育场观看『伟大征程』演出。

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演出极尽奢华，以大型史诗形式，展现中共百年来“带领中国人民进行革命、建设、改革的壮美画卷”，特别歌颂的是在“以习近平同志为核心的党中央坚强领导下”的“新时代”。

演出节目既有宣传中共历史的『起义起义 』『长征』『怒吼吧黄河』『向前向前向前』，更突出的是习近平执掌政权的“党的十八大以来”，取得的“历史性成就”，特别是取得“抗疫”胜利。

综合法新社等外媒报道，这场大型演出说尽了中共的“伟大征程”，偏偏漏掉了几个最重要的事件，六零年代初，因为不顾人民死活发动“大跃进”，饿死将近四千万中国人；文化大革命，毛泽东发动大清洗，全国大规模武斗，死人无数，连国家主席刘少奇也不例外；更不用说1989年“六四”天安门屠杀事件，以及香港爆发的百万人参加的“反送中”运动。

演出还展现了“在抗日战争、解放战争的沙场上，中国共产党团结带领中国人民浴血奋战、淬火成钢的伟大历程”。但是忘记了抗日战争的主角是中华民国政府，正面战场作战的是国军，中国共产党领导的共军只是“打一枪换一个地方”的游击队。

根据官媒报道，星期二，习近平将向中共“优秀党员”授予勋章，随后将发表为中国“指航向”的重要讲话。

法新社报道说，在中国，所有的不同观点立即遭到控制媒体和网络的国家机器镇压，屏蔽，清洗。

在这场中共自导自演自称伟大的演出中，“四个自信”的中共当局全力防范，不让外界听到任何不同的声音。