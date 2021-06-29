国际知名学者再度联署呼吁对新冠病毒的来源展开调查

31位国际知名病毒学者周一再度发表联署呼吁，呼吁对新冠病毒的来源展开调查，公开信要求中国政府参与合作。

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公开信的签署者之一，法国巴黎狄德罗大学，雅克莫诺学院的基因进化研究专家Virginie Courtier女士向法广解释了她之所以几次三番签署类似的公开信呼吁追溯病毒来源的原因：“新冠疫情波及全世界各国的民众，我们谁都不希望类似的疫情再度发生，所以我认为必须彻底寻找出病毒的根源，以便避免类似的疫情再度发生，以便在今后发生类似的疫情时能够知道如何应对。所以对我来说，这是一个十分重要的问题，尤其是今天疫情仍然没有结束，继续在产生着十分严重的后果。我感到十分震惊的是国际社会对造成如此严重后果的病毒居然没有做出更加深入的调查。我从一开始就怀疑这一病毒的来源，但是，我最让我觉得诡异的是为什么许多重要的消息都没有对外公布。比如说，新冠病毒的S蛋白酶的切入点，这些信息武汉病毒实验室很可能早就知道，为什么不对外公布？而且他们在公布的消息中刻意保留了有关切入点的消息。此外，新冠病毒与云南的蝙蝠洞以及之前2012年出现的肺炎之间究竟有些什么样的关联。所以，这一切，对我来说，我之所以对病毒的来源产生怀疑主要由于与新冠病毒产生有关的重要的消息，到不是对病毒的基因序列或者别的有所怀疑。我在这里要指出的是对病毒基因序列的完整的深入的分析尚没有完成，我期待能够与我的同事们完成这一工作。”

Virginie Courtier女士还在访谈中对武汉实验室公布的最接近新冠病毒的Ratg13病毒提出了种种疑问。她还表示自己已经多次致函武汉实验室的石正丽女士，但却没有收到到石正丽的任何回音。