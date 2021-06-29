白色恐怖：网媒《winandmac》撤离香港 《852》旧片下架转型

继网媒「立场新闻」公布为可能的「灭顶之灾」作准备后，已在港11年的网媒「winandmac Media」公布，香港新闻自由不再，基于安全考虑，撤出香港，并已取消在港的商业注册，但会继续有自由工作者在港作不定时报道；而网媒《852邮报》创办人游清源则连夜将所有在社交平台上的评论影片全部下架，其后才解释是因为情势急转直下，现有情况难以维持，日后会转型，谈谈「香港人、香港情」，即不谈政论。

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香港记者协会对有传媒需要将报道及评论「下架保平安」，甚至「离港保平安」，表示极度忧虑，反映香港的「白色恐怖」已无处不在。记协指出，这极大程度是由于执法机关没有清楚解释执法准则，令传媒无法安心营运，最终将彻底破坏第四权的监察角色。

《852邮报》创办人游清源上月已因应《港区国安法》的风险而辞退全部员工，只余他个人在YouTube频道继续月旦政治，但在昨(28日)早，有人发现，他在YouTube上的旧片全部消失，引发忧虑。他中午在YouTube拍片解释及致歉，指连夜把影片下架，是因为《立场新闻》为可能的灭顶之灾作准备，以及《苹果日报》主笔冯伟光被捕，显示情势急转直下，过去的拍片模式已不可支持，原拟7月1日转型，用「较安全」的方法继续发声，现时惟有提早转型，透过他过往接触的人谈谈香港情怀，首个谈的是影星周星驰。

同晚，网媒「winandmac Media」发出公告，指《苹果日报》关闭、《立场新闻》亦要作调整及准备，可见「香港的新闻自由已经不是大家所熟识的样子」，且在近一两年受到不知名的恐吓和威胁，经考虑后早前开始撤离香港的程序，现已完成移往海外，但资金只足以维持两至三个月。

至于另一网媒《众新闻》，其总编辑李月华表示，现时无意像《立场》般将评论文章下架或停收赞助等。她指责政权营造「白色恐怖」，散播恐惧，令任何媒体或公司均感担心。