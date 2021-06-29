百年党庆前要和谐香港：区家麟封咪 清谈节目突取消 工会质疑灭持平声音

港台在7月1日中共党庆前撤换多个节目和主持人，录影厂成空厂，区家麟亦在空气中与听众说珍重

后天是中共百年党庆，中国治下的香港加紧对舆论的管制，昨日一天之内，香港电台走温和民主路线的节目主持人区家麟突被告知今天起会被换走；亲民主派的文化评论人梁启智预定的录像突然被取消，甚至整个谈文史哲的节目也可能被取消；而时事节目「视点31」则去向未明。实际效果是令独立的声音在「官台」中消失。

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港台节目制作人员工会发表声明，对区家麟被终止主持节目感可惜难过，极度忧虑持平与批判声音陆续在大气电波中消失，管理层不止一次以「不时检讨节目内容及人手安排」为由撤换主持，令人质疑是敷衍员工及公众。工会又说，若粗暴叫停《五夜讲场》制作，是否反映港台容不下与文学、哲学和历史有关的学术讨论节目。杀死全港独有且获奖项的学术清谈节目，等同摧毁获得公众认同的品牌，做法不符港台和公众利益。

对外自称是公共广播媒体的香港电台，行事日益以长官意志为本，本月18日在节目后实时解雇已出任《疯 Show 快活人》节目主持达13年的曾志豪，以致他无法与观众道别，引起反弹。他其后直言，以现今香港「赶尽杀絶」的情况，「我没想过可走得甩」，被解雇是早晚的事。曾志豪是港台另一讽刺性节目《头条新闻》的其中一名主持人，以嘻笑怒骂形式谈时事，反修例期间，节目曾被警方投诉，指内容有损警队形象。

与曾志豪被解雇情况雷同的，是港台叩应节目《自由风自由PHONE》主持人区家麟，已当了主持11年的他，昨(28日)晚在节目开始前大半小时获悉，基于「定期换人」，他会由今天起不再出任主持，让他赶及在节目尾声跟听众道别。他说，节目是希望「讲事实，讲道理」，现在是「一个段落的终结」。他估计，当局是不喜欢他在其他平台撰写的文章的言论，故此用尽行政权力，消灭他们不喜欢听到的声音，撤换他「是百分百的政治判断」，他忧虑，日后会继续出现类似事件，令港台这个公共广播角色名存实亡。

不过，港台相关节目的网页，主持人一栏，今早仍见有区家麟的名字，可以想见，换人之急。而港台回复查询时只表示，不时检讨节目内容及人手安排，《自由风自由Phone》最新人手安排，属港台内部编辑事宜，不作个别评论。

出身记者的区家麟，是中文大学新闻与传播学院专业顾问，近年经常撰文针砭时弊，主持电台节目则较温和。他接受访问时曾表示，自己并非激进，「我觉得自己站在第五排、第六排的位置，但在这一年，第一排的人坐监，第二排的人离开，第三排的人开始恐慌，第四排的人开始褪軚，其实我没有变过，只是前面的人不见了。」

另外，身兼中文大学新闻与传播学院客席讲师的文化评论人梁启智昨晚在脸书发帖，指刚刚收到通知，原本约好今(29日)天去港台录《五夜讲场》的，「现在不用去了，节目要中止了」。他在帖文上载原本用作录像的港台一厂硬照。他引

述港台说，《五夜讲场》停止制作是7月「变阵」之举。但他认为，事件与过去一段日子香港传媒受到冲击有关。

这是《五夜讲场》第二次传出会停播，月前传出停播消息后，港台澄清并无其事。

其次，原订今晚8时播出的时事评论节目《视点31》，节目表上突然改为回放《大学问》。据了解，这个晚间黄金时段日后会改播外购的中京剧集。