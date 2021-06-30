世卫宣布中国消除疟疾 境外输入风险犹存

按照世卫组织的规定，若一个国家连续3年没有记录到本土疟疾病例的传播，便可申请认证，正式成为世卫组织认可的没有疟疾的国家。在申请国需要提交的证据当中，需要看到其防范未来任何新传染出现的能力。据此，中国已连续4年未记录到本土病例，因而在2020年向世卫组织提交认证申请。但目前对中国来说，境外输入疟疾感染的风险仍存在，风险主要来自老挝，缅甸，越南等。

广告 继续浏览后续

世卫组织6月30日星期三宣布，中国在与疟疾这种以蚊子为媒介的传染病抗争70年后，终于摆脱了它。法新社同一天关注了这一消息。

根据法新社当天的报道，中国在上世纪40年代的时候，曾经每年平均检测出3千万患疟疾的病例，但在过去4年当中，没有出现任何本土病例报告。这是一种通过按蚊传播的疾病，2019年在全球夺走超过40万人的生命，大多数受害者身处非洲。世卫组织在2020年报告中强调，近年来尤其是非洲国家的抗疟行动有陷入停滞的倾向，2019年全球共记录到2.29亿疟疾病例，四年间基本保持在这一水平。此外，世卫组织还列出了全球61个从未记录过疟疾肆虐，或者未经特殊干预便销声匿迹的国家。

法新社引述世卫组织消息称，中国在上世纪50年代开始锁定疟疾肆虐地区并加以防治，在家庭住房当中普及杀虫剂，1967年开始研究新的治疗手段，70年代发现了植物中提取抗病元素的青蒿素，80年代中国成为蚊帐结合杀虫剂的先锋国家之一。到90年代末，中国疟疾病例降到11万7千，死亡病例下降95%，2003年之后的10年间病例降到平均每年5000例。

按照世卫组织的规定，若一个国家连续3年没有记录到本土疟疾病例的传播，便可申请认证，正式成为世卫组织认可的没有疟疾的国家。在申请国需要提交的证据当中，需要看到其防范未来任何新传染出现的能力。据此，中国已连续4年未记录到本土病例，因而在2020年向世卫组织提交认证申请。但目前对中国来说，境外输入疟疾感染的风险仍存在，风险主要来自老挝，缅甸，越南等。

中国本次成为全球第40个获得世卫组织“无疟疾”认证的国家：在中国之前，萨尔瓦多今年早些时候也成功获得世卫组织“无疟疾国”认证，再往前是2019年的阿尔及利亚和阿根廷，2018年的巴拉圭和乌兹别克斯坦。在西太平洋地区，中国是30多年以来获得这一认证的第一国，澳大利亚，新加坡，文莱正式摆脱疟疾，是在上世纪80年代。

世卫组织总干事谭德塞向摆脱疟疾的中国道贺，称“世卫组织祝贺中国人民摆脱了疟疾”，“这一来之不易的成功是数十年以来专注目标与持续行动的结果”，“中国和越来越多的国家证明，没有疟疾的未来，是完全可能的”。