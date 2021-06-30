中共百年党庆在天安门举行 习近平将隆重登场

中共7月1日将在天安门庆其百年寿诞，2021年6月30日可见广场上排放上万张座椅。

中共正在严密戒备下操办其百年诞辰。预计中共总书记习近平7月1日将在天安门城楼隆重登场，发表讲话。现场至少布置了上万张座椅。周边街区都被封闭。

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中央社记者6月30日上午实地走访天安门广场一带看到：广场内的露天座位、电视墙、装置造景等，均已架设完成，广场周围插设大量巨幅红旗。天安门城楼上吊挂巨型红色灯笼，据信，习近平届时将在城楼上发表谈话。

除此之外，天安门广场周边今天同样戒备森严，不时有警察、武警巡逻，工作人员则在现场做设施安检，并搭设“流动厕所”等。

也有不少民众趁着上午周边街道尚未封闭，到现场拍照，更有人在现场直播，但若拍摄到武警、或者士兵，会被立即阻止。

根据官方公告，这次庆祝大会将于7月1日上午8时举行。自今天凌晨0时起，天安门前的东、西华门大街已封闭，禁止人车通行。

另外，从今天下午2时开始，从天安门广场放射至北京二环内的主要街道，也将分时段封闭，直到大会结束后才解除。

沿途店家今天下午起提前关门，外买递送人员也停止服务。不少附近居民趁上午时间外出采购。

除了路面交通外，北京地铁也公告，天安门周边以及王府井、前门等二环内多个地铁站，自今天下午17时起陆续封闭，重启时间不一，预计要在庆祝大会完全落幕后，才能恢复正常交通。

在天安门周边沿线地铁站内，今天上午仍有武警巡逻，警察在出口处检查证件。站内消防设施早已在安检后贴封条，注明7月1日后才能开启。

北京二环内的社区公寓这两天也陆续公告，因维稳因素，必须封闭高楼层平台等。