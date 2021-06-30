学生超过先生 西方如何面对百岁中共

中共大庆诞生百年之际，此间舆论都在思索一个问题：中共汹汹然庞然怪物，其寿命早已超越令其诞生的苏联老兄，西方民主社会该如何应对挑战？问题一点都不轻松。

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法国世界报发表社评指出，中共在莫斯科扶持和严密监督下于1921年成立，现在，学生超过了先生，苏联共产党甚至都没有来得及庆祝1917十月革命75周年，而中共已执政71年，且从来都没有如此强大。

该报称，没有一个政党能如此持久地统治如此众多的民众，中共的成功不可否认，在四十年时间，中国成为全球第二大经济体，日日都在与自己的对头印度加深距离，经济上快速接近美国，甚至可能在二十年代末将其超越。

然而，这种成功是不完整的。因为它伴随着对人权的严重侵犯和对自由的限制，因为它部分基于不可持续的发展模式，因为与其宣称的相反，中国在挑战国际秩序，只要不符合自身利益，北京就拒绝多边主义。

所谓的中国模式并非一种模式。中共领袖们强调“中国国情”以及其“社会主义特性”，并非真要出口这一模式。我们应该为此庆幸，世界不会形同中国。但是，中国的成功对西方是一个挑战。除非发生大变，今天没有任何迹象预示中国将变成一个民主国家，也没有任何迹象显示多数中国人希望自己的国家成为民主国家。此外，以为中国的民族主义是中共创造的怪物也是一个错误，中共不断地维护着扶持着民族主义，常常予以利用，但也不见得能够完全掌控。世界必须习惯于与一个强大的、民族主义的甚至至少对其邻国而言杀气腾腾的中国共同生活。

面对这一新强人，除了美国，其他国家份量有限，因为北京不断寻求分裂世界，回击的办法只有采取不同的地缘政治的，经济层面和战略层面的联合行动，但这些都不足够。面对中国挑战，西方民主国家尤其是欧盟，不应该仅仅满足于揭露其人权问题，必须通过自身的行为以及自身的业绩来凸显民主模式的成功才有说服力。

世界报的结论是，中国年轻一代并不是傻瓜，他们与世界其他地方的联系比欧美想象得要紧密得多。西方在与北京的关系中重新获得领导地位的最佳方式是重新找到不久前它曾经对这个明天的中国所拥有的光环。