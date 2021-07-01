中共党庆：习近平称要落实港澳全面管治和国安 中联办首办升旗礼贺香港回归

中国共产党今(1日)早庆祝一百周年大会，党总书记习近平致辞时表示，要全面「准确贯彻」一国两制、落实北京政府对香港和澳门特区的全面管治权和两地维护国家安全的法律和执行机制。在香港，中国模式亦首次正式登上舞台，包括港府的回归纪念日升旗仪式改以中式步操入场，而中央的驻港机构更首度自行举办升旗仪式。

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熟悉中国事务的评论员刘锐绍表受本台访问时表示，前两任总书记亦有在党庆上谈及港澳台问题，但调子与习近平不同，而习强调「准确贯彻」一国两制，是暗指以往的领导人执行时不够准确，实质是要牢牢掌握香港管治权。至于中央政府驻港联络办公室(中联办)首次自行举办香港回归升旗礼，他认为是要突显中央的角色，进一步标志北京对港已由过往的间接领导转为直接管治。

中共百年党庆大会今早在北京的天安门广场举行，中共党总书记习近平在发表讲话时，一如往常谈及港澳台，内容几乎重申四中全会的议决。他说，要全面准确贯彻「一国两制」、港人治港、澳人治澳、高度自治的方针，保持港澳长期繁荣稳定。他又说，解决台湾问题、实现中国完全统一，是中共矢志不渝的历史任务，过程中要坚持一个中国原则和九二共识，坚决粉碎任何台独图谋。他总结说，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志及强大能力。

在谈到统一和台湾问题时，在约一分钟的发言时间内，在座民众三度鼓掌，最后更高声叫好，掌声亦最热烈。

而在香港，百年党庆适逢香港回归24周年纪念日，港府在湾仔金紫荆广场举行庆祝升旗仪式。与以往不同的是，护旗方队带同国旗及区旗进场时，放弃过往23年的英式步操，改以中式步操进场；方队指挥官更改以普通话读出口令，随后以「正步」走到署理行政长官李家超面前表示，仪仗队及护旗队已准备好，而李家超则指示仪式开始。

不少官员有出席庆祝仪式，但未见中联办主任骆惠宁的身影，原来中联办今年首次自行举办升旗仪式，庆贺香港回归。

刘锐绍向本台指出，2012年前，在港京官尽量避免与港官同场出席，以免出现两个「权力中心」的观感，但其后已有所变化，近年更是由透过特首进行「间接领导」，改为「直接管治」，中联办自办升旗礼则是另一种突显中央政府角色的做法。