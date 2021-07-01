中共党庆 江朱缺席 胡温现身

中共准备数月的百年党庆大会在北京天安门前开场。7月1日，北京早晨的天空一片灰蒙蒙，从电视画面看，人人整装，红色海洋，出席广场庆祝大会的人群，坐得端正，听得紧张，可感觉不出多少节日气氛。

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习近平身穿中山装，与前任中共总书记、灰发苍苍的胡锦涛并列来到天安门城楼主席台，但是另一位前任中共总书记江泽民没有露面，前总理朱镕基也没有踪影。江朱二位为何没有出席？已届95岁高龄的江泽民2019年出席中共建政70周年时已显得十分疲弱，朱镕基也已93岁高龄。这或许是两人未能出席大会的原因？

前朝中共政治局常委温家宝，吴邦国，宋平，李瑞环，曾庆红，张德江，贾庆林，俞正声，张高丽也出席来大会。

李克强宣布开会，习近平发表冗长讲话，天安门广场挑选好的数万听众不时机械地鼓掌，从拉近的镜头看，可能人们坐得太久，或者需要严肃的表情，或者是习近平讲话都是讲过几十遍的套话，人们的表情透着紧张，显得麻木，习近平讲话略停时，便开始鼓掌，但掌声不太自发，显得整齐、机械而不热烈，好像事先说好的，拍几下就停下。

习近平一开始就宣布“我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会。”习近平开始回顾中共历史，习近平向毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛表示崇高的敬意！

当然，习近平又讲坚持四个自信，强调牢记“我是大者”……习近平讲话中特别强调中共的外来性质，他说，中国共产党为什么能，中国人为什么好，归根到底，是因为马克思主义。有人发推评论：习大大很自豪，可说好的复兴文化不知到哪去了？

外间舆论评论中共党庆是中共自己庆祝自己，中共不等于中国，更不等于中国人民，但是习近平警告：“任何想把中共同中国人民分割开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的！9,500多万中国共产党人不答应！14亿多中国人民也不答应！”

习近平讲话中不点名剑指美国，称“中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！“

这时，在坐得规规整整的人群中传出似乎有组织的低沉的短暂的呼喊声，不知是否喊的是“打到美帝“？但没太敢放开嗓子。

在这个地盘上，一切都是禁止的，一切都是规定，只有习近平一个人的声音回荡：中华民族复兴的伟大中国梦一定能够实现，一定能够实现......

习近平终于讲完了，李克强说，全体起立，奏国际歌......然后，散会。天安门城楼上的领导人走了，放鸽子，飘气球，广场上的群众开始轻松了起来。

久违了，天安门广场开大会，还是五十多年前的事!