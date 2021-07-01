中共百年/民族主义

法新:中共庆其百年诞 习近平拨动民族弦

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中国国家主席习近平与其前任胡锦涛在天安门城楼上举行庆祝中共成立百年典礼2021年7月1日北京
中国国家主席习近平与其前任胡锦涛在天安门城楼上举行庆祝中共成立百年典礼2021年7月1日北京 AP - Ng Han Guan
作者： 古莉
7 分钟

中共庆其百年寿诞最后一天，中共总书记习近平7月1日身穿灰色“毛服”登上天安门城楼，发表了旨在拨动民族神经的讲话。从现场照片可见，习近平的前任胡锦涛愁容满面地出席了这个典礼，给人留下深刻印象。

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据法新社今天7月1日发自北京的报道，周四，习近平为庆祝中共成立百年发表讲话，拨动了“民族”这根弦。他在其遥远前任毛泽东1949年宣布中华人民共和国成立的天安门上宣布，“中国人民站起来了”，“中国人可以被踩在脚下，受苦受压迫的时代永远结束了”。

在提到鸦片战争、西方殖民主义和日本入侵（1931-1945）之后，习近平赞扬了中国共产党（CCP）提高了人们的生活水平，恢复了民族自豪感。他还发出警告："中国人民永远不会允许外国势力恐吓、压迫或奴役他们。"任何胆敢这样做的人都将在14亿中国人建造的钢铁长城面前“头破血流”。

法新社说，习近平还向视北京为政治和经济对手的华盛顿发出信息：“中华民族的伟大复兴已经进入一个不可逆转的历史进程”。

面对聚在天安门广场的许多年轻人和中共党员们，习近平赞美了数亿人口走出极端贫困。

天安门广场鸣放了100声大炮，以纪念中共建党一百周年。空军杂技队飞过北京上空，画出红、黄、蓝花环。

香港中文大学教授林和立（Willy Lam）说： "中国正在逐渐变成一个超级大国。"习近平正在向西方发出一个强烈信息，那就是任何遏制中国的企图都注定要失败。

音译名叫李路好（Li Luhao）的19岁的大学生在天安门官场对法新社说，多亏了共产党，我们才有这样一个社会，（国家）才迅速发展。我们必须感谢它。

姓王的北京居民说，"我小时候，每天晚上都停电，今天"食物、衣服、教育、交通......。一切都好了。"他将这些都归于共产党。

法新社这个报道还说，几个月来，中共百年纪念一直是密集宣传活动的主题，其中特别强调控制冠状病毒（Covid-19）。中国在2020年春天几乎消除这种疾病。中国官媒则将战胜冠状病毒大流行归功于现行的“专制制度”，并与西方民主国家大流行的混乱局面做对比。

然而，很少有人对该政权的记录提出质疑。习近平2012年底接任中共党--也就是中国国家--领导人后，该政权加大了对异议人士的镇压强度。

法新社介绍说，1921年7月，中国共产党由少数活动家在当时仍被外国租界分割的上海成立。

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