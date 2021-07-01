法新:中共庆其百年诞 习近平拨动民族弦

中共庆其百年寿诞最后一天，中共总书记习近平7月1日身穿灰色“毛服”登上天安门城楼，发表了旨在拨动民族神经的讲话。从现场照片可见，习近平的前任胡锦涛愁容满面地出席了这个典礼，给人留下深刻印象。

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据法新社今天7月1日发自北京的报道，周四，习近平为庆祝中共成立百年发表讲话，拨动了“民族”这根弦。他在其遥远前任毛泽东1949年宣布中华人民共和国成立的天安门上宣布，“中国人民站起来了”，“中国人可以被踩在脚下，受苦受压迫的时代永远结束了”。

在提到鸦片战争、西方殖民主义和日本入侵（1931-1945）之后，习近平赞扬了中国共产党（CCP）提高了人们的生活水平，恢复了民族自豪感。他还发出警告："中国人民永远不会允许外国势力恐吓、压迫或奴役他们。"任何胆敢这样做的人都将在14亿中国人建造的钢铁长城面前“头破血流”。

法新社说，习近平还向视北京为政治和经济对手的华盛顿发出信息：“中华民族的伟大复兴已经进入一个不可逆转的历史进程”。

面对聚在天安门广场的许多年轻人和中共党员们，习近平赞美了数亿人口走出极端贫困。

天安门广场鸣放了100声大炮，以纪念中共建党一百周年。空军杂技队飞过北京上空，画出红、黄、蓝花环。

香港中文大学教授林和立（Willy Lam）说： "中国正在逐渐变成一个超级大国。"习近平正在向西方发出一个强烈信息，那就是任何遏制中国的企图都注定要失败。

音译名叫李路好（Li Luhao）的19岁的大学生在天安门官场对法新社说，多亏了共产党，我们才有这样一个社会，（国家）才迅速发展。我们必须感谢它。

姓王的北京居民说，"我小时候，每天晚上都停电，今天"食物、衣服、教育、交通......。一切都好了。"他将这些都归于共产党。

法新社这个报道还说，几个月来，中共百年纪念一直是密集宣传活动的主题，其中特别强调控制冠状病毒（Covid-19）。中国在2020年春天几乎消除这种疾病。中国官媒则将战胜冠状病毒大流行归功于现行的“专制制度”，并与西方民主国家大流行的混乱局面做对比。

然而，很少有人对该政权的记录提出质疑。习近平2012年底接任中共党--也就是中国国家--领导人后，该政权加大了对异议人士的镇压强度。

法新社介绍说，1921年7月，中国共产党由少数活动家在当时仍被外国租界分割的上海成立。