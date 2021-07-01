中共百年寿诞 硬币另一面没讨论

连日来，中共大规模庆祝其百年寿诞，今天7月1日达到高潮，“镰刀斧头”之下的人们，将习近平要让西方“头破血流”的讲话推上热搜…法新社说， 毫不意外的是，从大跃进（1958年）到文化大革命（1966年），毛泽东的胡乱运动造成的数千万人的死亡，在中共百年纪念日之际没有被讨论。

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法新社今天7月1日发自北京的报道说，几个月来，中共百年纪念一直是一场密集宣传活动的主题，其中特别强调对冠状病毒（Covid-19）疫情的控制。中国在2020年春天就几乎消除这种疾病。中国官媒则将战胜冠状病毒大流行归功于现行的“专制制度”，并与西方民主国家大流行的混乱局面做对比。

很少有人对该政权的记录提出质疑，在2012年底，习近平接任党--也就是国家--领导人后，该政权更加剧镇压异议人士。

北京清华大学前政治学教授吴强说，他在支持香港的抗议活动后被解职，他指出，中共 "寻求将其党的生存与中国和中国人民的生存绑在一起，以便为中共未来的领导人，确立历史合法性"。

法新社说， 毫不意外的是，从大跃进（1958年）到文化大革命（1966年），毛泽东的胡乱运动造成的数千万人的死亡，在中共百年纪念日之际没有被讨论。

随着过去40年的经济惊人增长，中共可以吹嘘自己将国家从欠发达状态中拉了出来。但其领导人必须面对全球经济放缓、气候挑战和人口老龄化。

该报道称，据美国研究中心“皮尤”周三公布的一项研究，在国际舞台上，在冠状病毒、维吾尔人的待遇和对台湾的威胁之间，中国的形象在许多西方国家已经恶化。

中共百年纪念活动也是在北京对香港实施国家安全法仅一年后举行的，该法大大削弱了这个前英国殖民地的政治反对派。

上周，香港主要支持民主的媒体《苹果日报》在资产被冻结后被迫关闭。

今天周四，也是香港被英国移交给中国24周年的纪念日--香港人通常在这个日子举行反北京主题的抗议活动。

香港警方今年以冠状病毒的名义禁止任何超过四人的聚会。政府正在动员超过1万名警员，或其部队的三分之一，执行该禁令。

但周四香港很平静，唯一可见的示威，是四个支持民主的活动团体聚在为纪念香港被交给北京而举行的官方仪式附近。