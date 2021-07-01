习近平誓言"粉碎台独" 美国国务院呼吁和平解决两岸问题

中共1日庆祝建党百年，中共总书记习近平在大会上誓言"粉碎台独图谋"、"对抗外来势力"。美国国务院周四重申支持和平解决两岸议题，并敦促北京停止施压台湾，进行有意义对话。

广告 继续浏览后续

中央社报道，中共1日在北京天安门广场举行建党百年庆祝活动，习近平致词时强调坚持"一中原则"、"九二共识"，推进"和平统一"进程，并要"粉碎任何'台独'图谋"。他并警告外来势力别妄想欺负中国，否则将在14 亿多中国人血肉长城前"碰得头破血流"。

针对习近平言论，美国国务院一位不具名发言人周四以背景方式回覆记者询问时表示，美国会持续支持和平解决海峡两岸议题。

这位发言人强调："美国敦促北京停止在军事、外交与经济上施压台湾，并改与台湾进行有意义对话。"

另外，在中共党庆之际，多位美国政要则透过社群媒体，提醒世人中共的残酷本性。

前美国国务卿蓬佩奥周四在推特上发文指出，中共百年带来一世纪的杀戮战场与种族灭绝，"没有一个政党比中国共产党屠杀更多人。

共和党籍参议员罗姆尼（Mitt Romney） 则推文说，中共百年没什么好庆祝的，因为他们持续对100万名维吾尔族人进行种族灭绝、监禁或处决异议人士，也继续对报纸、广播与社群网络进行言论审查、背弃赋予香港自由的承诺，并监控自己人民。

共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）也呼应表示，中共今天庆祝建党百年，但"100年的威权压迫是悲伤而非庆祝的理由"。

另外，中国高调举行庆祝活动，欧洲议会议员们也发出严厉批评。德国籍的欧洲议会议员安格鲁（Engin Eroglu）表示，这个政权正在庆祝自己限制香港的基本自由、对维吾尔族实施种族灭绝同时威胁台湾。他强调欧洲将继续为自由和人权而战。

保加利亚籍的欧洲议会议员久什尤克（Ilhan Kyuchyuk）说，正是时候了解这个独裁政权如何依靠数以千万计的监控镜头以控制社会，从镇压天安门广场民主运动到现在扼杀香港的民主抗议，并以军事恫吓威胁台湾，严重威胁世界和平。

法国籍的欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）指出，在中共成立100周年之际，各界应团结起来声援维吾尔族人以及所有在习近平独裁统治下的受害者。