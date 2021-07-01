国安新风：司法律政官员获授勋人数大增 民主派人士没上榜

蔡展鹏(小图)2月时与一众警队高层因执行国安法获特首颁奖状嘉许。2021年5月12日

落实《港区国安法》的司法和律政人员虽然令人质疑其独立性，但却获得港府以授勋名单肯定。在最新一份授勋名单上，有三名法官获得勋衔，律政司上榜人数亦由去年一人增至今年的九人，包括获颁最高级别的大紫荆勋章的律政司长郑若骅和终审法院首席法官张举能；另有八名政府律师获颁行政长官公共服务奖状。其余获奖者均为建制派人士，民主派人士则没有人获授勋，甚至是处理简单法律程序的太平绅士，也没有民主派新获委任。

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对此，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强在《明报》指出，北京对付反修例运动后的香港，主要是依靠国安法和修改选举制度，须借助律政部门和法院落实相关法律，但过程中引发离心，部分律政人员离职，相信今次既是「论功行赏」，亦有安抚的用意，同时亦反映北京的中央政府对两大工作的重视。至于民主派人士不上榜，是因为已失去拉拢价值。

港府今(1日)在宪报刊登2021年授勋名单，有746人获授勋衔或嘉奖，人数再创新高，较去年的破纪录水平再多8.6%。在七名获最高荣誉的大紫荆勋章者当中，终院首席法官张举能的获奖最为瞩目，因为法官一般在退休当年才获授勋，以示感激和奖励，而前两任终院首席法官亦是上任一段时间才获授勋，例如首任的李国能是在离退休一年多获授大紫荆勋章，而马道立则是在上任后近两年获授同一勋衔，但张举能今年1月才上任，不及半年便获授大紫荆，速度上远超其前辈。港府在授勋文年上赞扬他「与时并进」，依法履职。

同样情况出现在律政司长身上，获授大紫荆勋章的郑若骅，在使用国安法颇为进取，结果在上任四年多、国安法生效后一年获此殊荣，与他的前任黄仁龙离任时才获此勋衔，大相径庭。

其他获得授勋的法官和律政司人员都曾在处理反修例案件和国安法相关案件上有令人关注的地方，例如获次言级别的金紫荆星章的上诉庭副庭长杨振权和高等法院暂委法官麦伟德，前者在「双学三子」刑期复核案的判辞中作出政治言辞，指社会近年「弥漫一股歪风」，有人鼓吹「违法达义」，是公然蔑视法律；另外，获颁同一勋章的前刑事检控专员江乐士，曾指香港警察应该获得诺贝尔和平奖，并不时就国安法反驳法律界开明派的意见。

另外，八名任职律政司的政府律师获颁行政长官公共服务奖状，当中包括主责国安法案件、在「35+初选案」代表控方的署理刑事检控专员杨美琪；在国安法首案唐英杰案代表控方的署理副刑事检控专员周天行；以及负责近年重点修例草拟工作的律政司人员，例如负责草拟《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》的副法律政策专员（宪制事务）梅基发和负责公职人员宣誓条例的副法律草拟专员彭士印。

而随着反修例运动终结，警队获得授勋和嘉许的人数由去年的94人大幅回落至今年的44人。新获奖者包括获颁香港警察卓越奖章的新任警务处长萧泽颐，以及多名警方国安处人员，包括副处长刘赐蕙和助理处长江学礼。