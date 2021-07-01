日本自民党干事长就中共建党一百周年致电中方

7月1日，是中国共产党成立100周年，日本自民党以干事长二阶俊博的名义向中方发出电报。据自民党干部透露：自民党方面接到了中方的请求，并根据外交礼节作出了回应。

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据自民党官员称，电报中包含了日中两国履行东亚地区和平与稳定的责任，并强调了满足国际社会期望的重要性。

曾任自民党总裁的前众议院议长河野洋平发出了祝贺中国共产党成立100周年的贺电。

新华社报道说：日本众议院前议长河野洋平表示，中国共产党团结带领中国人民建立和完善社会主义制度，取得令人瞩目的辉煌成就。期待中国共产党推动中国实现更大发展，为维护世界和平发展作出更多贡献。

公明党代表山口那津男7月1日，针对建党100周年的中国共产党表示，“一个政党迎来100周年是很难得的事，希望能进一步为世界和平、发展、安定尽力。”

据该党的相关人士透露，应中国共产党的请求，公明党以山口那津男代表的名义发送了贺电。

另一方面，日本共产党没有发出贺电，祝贺中国共产党成立100周年。 日共公关部门表示：“中方并未要求我们发贺电”。

而日本内阁官房长官加藤胜信7月1日在记者会上表示，在中国共产党成立100周年之际，“中国作为大国有责任应对地区和国际社会的问题”，加藤指出：遵守国际社会的规则，履行自己的责任，回应国际社会的期待是很重要的。加藤还指出：包括中国在内的每个国家都需要保障自由、民主和法治等普世价值。

关于日中关系，他强调，“我们愿意活用高层对话的机会，通过坦诚交换意见和对话，一个一个地解决日中间的悬案”。他还重申了不允许中国海警船连续进入钓鱼岛日本认为是领海的水域。