欧盟启用“新冠数字旅行证书”重振旅游业

欧盟7月1日周四正式启用"新冠数字旅行证书"，持有者将可免于隔离。欧盟成员国除爱尔兰延迟推出外均已起用。欧盟启用"旅游护照"可为欧盟各国游客今夏旅游提供便利，也有利于重启欧盟内部旅游观光业。而联合国机构发布报告称，新冠疫情对于旅游业的打击可能使全球国内生产总值在2020-2021年间出现高达4万亿美元的损失。

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欧盟执委会主席冯德赖恩周四发文宣布，启用"新冠数字旅行证书”（EU COVID Certificate），她并表示，新冠数字旅行证书生效时间点正好赶上夏天，呼吁民众赶快下载以便轻松在欧盟旅行。冯德莱恩并强调欧洲已重新开放。

这项俗称"疫苗护照"的证明，目标是欧盟成员国再加上冰岛、挪威及列支敦斯登等欧洲经济区国家能够即时连线系统，让民众到对方国家时能够被验证包括疫苗接种、检测及染疫后康复等资讯。

据欧盟称，截至目前27个欧盟成员国中有21国已在6月30日前使用，另外5国周四能够上线，剩下一个国家则延迟推出。欧洲新闻网指出，延迟推出的国家是爱尔兰，原因是疑遭到网络攻击，但并未进一步说明。

欧盟疫苗护照最主要是促进欧盟民众更自由流动，但这并非是能够旅行的必要文件，欧洲居民即使未持有疫苗证明也能自由移动，差别是持有证明者能免除隔离及检测，欧盟希望借此提高民众旅行意愿，协助境内因疫情受重创的旅游业复苏。

不过欧盟在规划这项证明时设有"紧急剎车机制"，如果某国或地区疫情恶化，会员国可喊停，重新对持有证明者启动隔离或检测措施。

联合国两家机构，联合国贸发会议和世界旅游组织共同发布的一份报告中表示，新冠疫情对于旅游业的打击可能使全球国内生产总值在2020-2021年间出现高达4万亿美元的损失。

报告称，上述损失包含疫情对于旅游业的直接影响，以及相关行业所产生的连带效应，且要比去年七月所预计的损失数额更加严重。

贸发会议在去年七月预计，疫情将导致国际旅行停滞4-12个月，经济损失1.2-3.3万亿美元，但如今，疫情暴发已经超过15个月，跨国旅行仍然处于近乎停滞的状态。

世界旅游组织表示，2020年一到十二月间，国际游客数量较2019年下降近10亿人，降幅达73%，今年第一季度的降幅更是进一步扩大至84%。

报告表示，国际旅游业在2020年所产生的直接和间接经济损失约为2.4万亿美元，今年的损失数额预计与去年持平，旅游业的复苏将在很大程度上依赖于全球新冠疫苗的接种情况。