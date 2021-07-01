紧张：7.1礼宾府遭丢易燃物 港警再封维园防集结

香港的24周年回归庆典今(1日)早顺利举行，但这是在警方高度布防下进行，而市面亦未见庆祝情况，反而是在凌晨有人向特首官邸附近斜坡抛掷易燃物引起紧张，而在申办团体表明不会呼吁市民前往的情况下，警方仍在中午封闭原拟举办游行的起点维园，不许市民进入。

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警方预先张扬，表示会动员超过一万警力在今天执勤及戒备，而在回归升旗礼举行地点的湾仔，部分道路由昨日起已封闭，并有水炮车及警车驻守。不过，意外反而在作为特首官邸的礼宾府附近发生。

凌晨二时左右，有人向礼宾府近下亚厘毕道的斜坡投掷多瓶易燃物，包括边炉气及白电油，引起火警，迅即被扑熄，无人受伤。案件现由有组织罪案及三合会调查科接手调查，暂时未有人被拘捕。

及至早上，属激进民主派的社民连如常到升旗礼举行的地点示威，但他们没有如常地抬棺材以示港殇，而是改以两个大红宫灯挂着写有「贺百周年」、「毋忘初心」的布条，再加上拉着写有「释放所有政治犯」的横额前进。该会主席黄浩铭表示，红灯笼是以反讽形或提醒港人，不要忘记中共在过去一百年所作的承诺；而不抬棺材不是妥协，主要是因为负责制作棺材的古思尧正在狱中服刑，而受四人限聚令影响，亦没有足够人力抬动棺材。

他和成员曾健成、梁国雄太太陈宝莹等人在警员开路和拍摄下，沿途高叫口号，从湾仔行至距离升旗礼约百米外的地方停下。黄浩铭宣读声明指出，《港区国安法》实施一年，逾百人被捕，半数被检控，绝大部分被检控人士不能保释，明显是践踏人权。

到了中午，原拟作为七一游行起点的维园球场和中央草坪被警方封闭，并驱赶在场内游玩的大批市民，包括一群在上足球课的小学生。警方在现场竖起告示牌和作出广播，表示今日计划举行的公众集会及游行已被禁止，警方将根据公安条例封闭维园足球场、篮球场及中央草坪等地点，进入者可被视为触犯「参与未经批准集结罪」。 虽然申办游行的民间团体已表明，不会呼吁市民前往，而曾一度把相关海报上载社文平台的支联会副主席邹幸彤亦已被捕，并于明天提堂，但港岛总区高级警司廖珈奇表示，留意到仍有人在网上呼吁，到维园参加已被警方反对及禁止的游行及集会，加上有两人以涉嫌存有爆炸品被捕，以及凌晨有人向礼宾府投掷易燃物品，在评估安全风险后，决定封锁维园部分范围，认为这是最合理及最适当的预防方法。

不过，受影响的市民普遍对警方行动有所不满，认为当局对网上言论过于紧张，实质上已是扰民，亦影响市民庆回归的心情和假日好去处。

而在铜锣湾一带，警方更设置帐篷，用橙带围封行车路。在东角道的百货公司对开，亦有警车停泊及数十名警员驻守。无论市民是否喜欢，他们在区内的活动，将在警方处处的情况下进行。