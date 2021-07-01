美国跨党议员再推法案 加快港人取得难民身分

在《港区国安法》生效一周年之日，美国两名跨党派的众议员宣布，会在周内重提《香港人民自由与选择法案2021》，争取加快给国安法威胁和中共加强箝制的港人一个难民身分，或为已身处美国的港人提供临时难民身分，以免他们被迫离境。法案同时会推动在移民政策上把香港与中国内地分隔处理，为期五年。

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民主党众议员马里诺夫斯基(Tom Malinowski)联同共和党众议员金辛格(Adam Kinzinger)周二宣布共同提出上述法案，获两党多名议员支持。法案为港人申请入境美国提供多种途径，当中包括「高技能申请者」，容许持有美国认可院校文凭人士，或者旗下企业员工人数超逾50人，又或公司资产达到5000万美元者提出申请。 另外，亦会建立策略与国际联盟，协助港人逃离迫害。

马里诺夫斯基指出，中共在港实施的国安法，是港人的灾难，提出法案是向北京当局表明，自由不是用来讨价还价的。若中国扼杀香港自由，将失去香港的优秀人才，美国则会从中得益。另外，金辛格表示，香港人遭到囚禁和起诉，推动国会两党议员行动，表明两党理念虽然有别，但在保障港人人权一事上团结一致，尽管仍有很多工作需要做，但此法案将是清晰的第一步。

《香港人民自由与选择法案》去年在众议院获通过，但在参议院遭共和党人克鲁兹阻挠，指忧虑北京会利用放宽的移民标准，向美国进行渗透，令法案未获通过。