香港七一回归24周年 警方高度戒备逮捕10多人

7月1日周四是香港主权移交24周年，在"香港国安法"威吓之下，全港没有出现大规模集会游行，民主派团体试图透过摆设街站、派发传单等方式表达民主诉求，但也相继遭重兵部署的警方围堵取缔，至少19人遭到拘捕。

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港区国安法执行一年，香港泛民主派人士大都因此被捕或退出政坛，而民间人权阵线也放弃申办今年的"七一"游行，其他泛民组织的申办同遭警方反对。

综合香港媒体报导，学生团体"贤学思政"、香港专上学生联会（学联）及香港职工会联盟（职工盟）等团体，在各区设置街站、派发传单，表达民主诉求，遭大批员警包围，指控他们"煽动仇恨国家"。警方还大举拦查在场人士，至少11名街站成员及民众在旺角遭警方以"分发煽动刊物"等罪名逮捕。

在铜锣湾，警方早上封锁了部分街道，期间有零星穿黑衣服的人挑战警方，其中一人举起"反送中"运动"五大诉求，缺一不可"的手势，结果被警员带走。

此外，反送中知名人士"王婆婆"下午在铜锣湾高举英国国旗，同样被警方带走。

另据报道，中国领导人习近平1日发表中共建党百年谈话，适逢香港政权移交中国24周年，香港1名员警周四晚遭人用利刃刺伤，兇嫌随后自杀身亡，香港警方正在调查行兇动机。