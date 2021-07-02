七一中共百年党庆细节

七月一日，北京的早晨天气阴沉，中共开始百年党庆，台下，几万表情迷茫等了许久的“人民”在天安门广场布阵，法国世界报记者报道说，其实，习近平登上天安门城楼前广场上的人还是挺轻松的。习近平来了，面孔就变了。

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习近平的毛式中山装

壮硕的习近平登上天安门城楼，中央政治局常委们，还有七老八十的前朝元老们，一一跟着登上城楼。

与其他身穿西装的中共官员不同，平日穿西装或穿夹克的习近平党庆之日选择穿一身灰色的毛式中山装，在毛泽东时代结束，中共改开后，开明的总书记胡耀邦首次在公开场合穿上 西装，引发穿西装热。据说习近平对毛式中山装独有钟情，在这个党庆百年场合，党魁穿毛式中山装，是为了显示中国特色，是为了与毛泽东比肩，还是是为了显示总书记即朕，朕即天下，朕将无我？

在天安门广场开大会，比较罕见。开大会都是在人民大会堂开，搬到天安门广场开大会，还要追溯到毛泽东时代，毛泽东多次检阅红卫兵，天安门人山人海。习近平为什么决定要在天安门广场开大会，他想起了毛泽东的大会？他想起来文革时的一片红海的恐怖而迷人的气势？

天安门广场，还是1989年发生六四大屠杀的地方。

涛哥太老了 温家宝在什么位置？

习近平的老上级胡锦涛前总书记，白发苍苍，一张照片显示，他是被人搀扶着与习近平一并进入天安门城楼的，搀扶着，这是对老人的体贴，还是真的老态龙钟，身不由已？从照片看，胡锦涛体态孱弱，没有多少表情。

胡锦涛执政时比较平庸，主张“不折腾”。不过，十几年前非典爆发，他出现在广州街头与老百姓握手，因此得了涛哥的昵称。

胡锦涛来了，江泽民没有。江泽民两年前中共庆祝建政70年时被人搀扶着送上天安门，头发是染黑的，但面容枯槁，毫无表情，他对他提拔起来的习近平如今如此耀武扬威还有什么反应吗？这一次他老人家没有来，有人猜测可能是元老们对习近平不满的一种迹象，但似乎缺乏说服力，最可信的分析是江泽民垂垂老矣，心有余而力不足了。他的老搭档朱镕基也没有来。

温家宝的行动总会引起关注。他来了。但很难找到他在天安门城楼上的镜头和照片。他在那个角落，他不愿意让更多的人看到还是级别不够？温家宝担任总理时警告人们不要忘记文革，他还在多种场合提到普世价值，尽管他实际上没做什么，独裁政府中有领导人能这么说，不少人觉得已难能可贵了。今年四月他还在澳门一张不见经传的报纸上发表纪念母亲的文章，大发感慨，谈了他心中的理想中国应是一个有公平正义的社会，也谈自己在中南海做官如临深渊，似乎暗示对当下的不满？

之前，关于江泽民、胡锦涛、温家宝出席不出席，有许多猜测，但是谁来谁不来，又能印证什么，这是一个独裁的政党，什么都说不定，什么都很神秘。要不然死水一潭，要不然火山爆发。抓“四人帮”，华国锋被逼让位，罢黜胡耀邦和赵紫阳都属于后者，突然而来。

胡温时代，也不怎的，诺贝尔和平奖得主刘晓波就是在胡锦涛时期被囚禁的。但有些当年的网络大V，有些曾经的维权律师回忆起来，觉得环境比现在宽松多了，那时候也抓来抓去，但还是有人照说不误，现在行吗？

被迫害妄想狂

李克强宣布大会开始，习近平总书记开始讲话。习讲话时时停顿，下面随即报以机械的掌声。总书记念到外来势力胆敢欺负我们奴役我们，就让他头破血流时，广场上僵硬的人群突然有一点骚动，习近平重新念稿，小小的骚动旋即消失，官媒次日报道说，那是广场上的民众对总书记那句话报之以热烈响应! 哪句话？就是要人民做血肉长城，把外来势力碰得头破血流那句话。原来如此。

有意思的是，习近平念了那么久，他宣布中国已进入小康社会，他宣布谁也别痴心妄想把中共和中国人民区别对待，他发誓不允许台独，但海外媒体重点记住了一句，不许外国欺负我们! 否则你们将头破血流!

那个外来势力这么狂？是美国吗？但不少分析说，这是一种被迫害妄想症，事实上，自己一天到晚在迫害“内部势力”，战狼在外面撒野，人家看不下去了，批评几句，现在搬出“外来势力”吓人。