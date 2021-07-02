世卫认证中国疫苗 遭指挑战西方国家标准

世界卫生组织（WHO）昨天（7/1）表示，当各国允许打过疫苗的人入境时，应该认同其紧急授权使用的疫苗。据苹果日报今天报道称，此举将会挑战西方国家扩大承认两种显然效力不足的中国疫苗。

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据该报道称，WHO认证中国疫苗挑战西方国家标准，全球旅行关卡多。

WHO目前紧急授权使用六种疫苗，除了美国及欧盟授权使用的辉瑞／BNT、莫德纳、AZ和娇生疫苗，还包括中国的国药疫苗和中国科兴疫苗。欧盟为了恢复旅游，5月宣布只承认欧洲药品管理局承认的疫苗，但各会员国可以自行决定是否承认俄罗斯生产的史普尼克-V（Sputnik-V）疫苗。

据苹果日报说，欧盟目前正在考虑紧急授权使用中国的科兴疫苗，不过还没有时间表。欧盟也不承认印度生产的AZ疫苗，这等于限制了施打了联合国COVAX平台分配的疫苗的人不能旅行。COVAX主要提供疫苗给发展中国家。

据联合国的声明指出，这种限制只会造成全球疫苗分配更不公平，也会对本来经济成长受创最严重的国家带来负面影响。

该报道说，WHO强调，这也会破坏人们对安全有效的疫苗的信心，在检视中国的两种疫苗时，WHO强调，这两种疫苗可以明显减少重症和死亡的机率。西方国家多半使用欧洲和美国制造的疫苗，不过发展中国家多半仰赖中国疫苗。中国官方稍早已经承认其疫苗的保护力低，许多国家接种两了剂中国疫苗，例如塞舌尔和巴林，仍可见确诊人数增加。