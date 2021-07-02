中共总书记习近平上午在庆祝建党百年大会宣布实现第一个百年奋斗目标：全面建成小康社会。特斯拉执行长马斯克随后引述这段话，接连在推特、微博发文赞叹中国经济繁荣，引来正反热议。

广告 继续浏览后续

中共百年党庆，马斯克发文赞叹引热议。据中央社报道称，中共总书记习近平1日在庆祝建党百年大会宣布实现第一个百年奋斗目标：全面建成小康社会。特斯拉执行长马斯克随后引述这段话，在微博发文赞叹中国经济繁荣。中国官媒新华社英文推特上午称习近平宣布实现第一个百年奋斗目标后，马斯克（Elon Musk）在推文下留言称：“中国取得的经济繁荣确实令人赞叹，尤其是在基础设施方面！我鼓励大家都去参观，亲自去看一看。”

马斯克这一席话迄今已引来两千多名网友评论，他虽获得包括中共人民日报欧盟分社社长陈卫华等多人留言支持，但有更多网友嘲讽马斯克应该亲自去新疆与武汉华南市场参观；中国流亡美国民运人士周锋锁还要马斯克去中共统治的中国不要离开，并称那里比美国和火星更适合他。

据中央社说，马斯克随后在其个人微博发布了同样内容，也引来中国网友的正反热议。有网友夸马斯克是“老党员”、“同志”、“特斯拉党支部书记”；还有网友笑称中国会考虑发绿卡给他。但也有网友要马斯克“把刹车修好”，别再哄250开心；有人则形容马斯克发文是“满满的求生欲”；还有人质疑连苹果CEO库克今天都没发微博庆祝，马斯克是为钱低头了吗？

特斯拉中国近期因为频频发生的疑似刹车失灵事件，迭遭车友指控与官方监管，4月份销量一度明显下滑，但5月份又大幅上扬，其电动汽车销量在中国稳居第一。