中国党庆引美国对中国核力量迅速壮大关注 指“令人担忧”

中国国家主席习近平庆祝共产党一百周年时警告说，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！习近平强调要加快国防和军队现代化。路透社说，美国对中国的核力量迅速壮大“令人担忧”，并呼吁北京与之接触，以减少“破坏稳定的军备竞赛风险”。

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据路透社说，美国务院发言人称中国核力量迅速壮大“令人担忧”。

美国是在周四表示，中国的核力量迅速壮大“令人担忧”，并呼吁北京与之接触，以减少“破坏稳定的军备竞赛风险”。美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)在新闻发布会上表示，核力量壮大让中国更加难以隐藏，该国似乎正在偏离几十年来以最低威慑为基础的核战略。

普赖斯是在回答有关《华盛顿邮报》的一篇报道的提问时发表上述讲话的。该报道称，中国已开始在该国西部的沙漠地区建造100多个新的导弹发射井。“这些报道和其他发展表明，中国的核武库将更迅速地扩充，达到可能高于此前预期的水平，”普赖斯说，“这种扩充令人担忧。这让人们对中国的意图产生了疑问。对我们来说，这加强了采取切实措施减少核风险的重要性。”

据普赖斯说，“我们鼓励北京与我们接触，采取切实可行的措施，以减少破坏稳定的军备竞赛--潜在的破坏稳定的紧张局势--的风险。”普赖斯还表示，美国“注意到”中国领导人习近平周四早些时候在中国共产党成立100周年纪念活动上的讲话，但“不打算对具体内容发表评论”。

路透社说，在他的讲话中，习近平警告说，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！他强调要加快国防和军队现代化。