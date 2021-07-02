中国科学家研发成功公老鼠怀孕诞小老鼠 遭批或下架论文

中国科学家6月初发布研究成果说成功让雄性老鼠怀孕并产下幼鼠，打破自然界规律，随即引起关注和争议，据报导，论文作者因此决定撤回文章，已提交撤稿请求。不少批评指“公鼠怀孕”背后的实验动物代价太大，且实验价值低，质疑该实验不符合伦理规范。

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据中央社今天报道，“公鼠怀孕”引发伦理争议，论文作者或撤稿。报道引述香港01昨天消息，称这项研究成果6月10日公布于BioRxiv期刊预印本，但尚未正式发表，未经同行评议。为了不想让不必要的争议扩大，经慎重考虑，论文作者决定撤回文章，已向BioRxiv提交撤稿请求。

据消息，研究团队在实验中先将雄鼠和雌鼠背靠背连接成“连体鼠”，以血液交换给予雄性大鼠雌性微环境，再为雄鼠移植子宫并植入胚胎，最后在雄鼠体内发育并剖产出10只幼鼠。

上述实验引发争议，不少人提出“公鼠怀孕”背后的实验动物代价太大，且实验价值低，质疑该实验不符合伦理规范。

据消息称，第一作者和通讯作者张荣佳在国外学术交流平台PubPeer发表声明解释，原以为上述研究只是科学调查，研究团队为了好奇而做实验，未料到会引起如此多的非科学回馈。他希望外界“不要将本次研究与人类联系起来”，强调两者完全不同，包括老鼠可近亲繁殖、有两个子宫以及后肢对缺血有很强的抵抗力，而人类并无上述基础。

张荣佳指出，上述实验也表明现阶段男性怀孕在人类身上不可行，因为研究发现“只有接触到怀孕血液的雄性异种动物才有可能怀孕”，而且成功率非常低。针对动物伦理，张荣佳则称“我们有自己的规则”，并可概括为两点，包括尽量减少使用动物的数量，以及尽可能减少动物的痛苦。他表示，手术阶段使用的老鼠数量减少了60只；所有手术均在麻醉状态下进行，分娩时也采用剖腹产；在整个实验过程中，动物均未出现尖叫等疼痛症状。

据张荣佳说，研究团队花费多年才完成论文，所做工作都是出于个人兴趣和好奇心。有关论文尚未通过同行评审，将预印本的结论与科学事实等同夸大是不恰当的，请外界谨慎使用预印论文，不要将非科学因素带入科学研究。

中央社说，有网友在这则报道评论栏留言说“假扮上帝，自食恶果时，希望唔会太毒”；还有人称“希望上帝摧毁这个魔鬼的把戏”（Wish God destroy this devil\'s trick）。