习近平强调抵御外国欺负中国 学者却指安内重于攘外

中共总书记习近平7.1讲话称，若外来势力妄想“欺负”中国，将“碰得头破血流”。学者卢业中认为，此话看似针对西方反华势力，但其实是说给国内社会听，“安内成分大于攘外”。

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就习近平强调力抗外来势力，学者分析说：安内重于攘外。据中央社报道说，中共昨天上午在天安门广场举办建党百年活动，习近平致词时宣布中国实现第一个百年目标，全面建成小康社会，并称若外来势力妄想“欺负”中国，将在14亿多中国人血肉长城前“碰得头破血流”。

据台湾国立政治大学外交系教授卢业中接受中央社电访时分析，习近平的致词虽看似针对以美国等西方国家为首的“反华势力”，但受众其实是党内成员及国内民众，“安内成分大于攘外”，对国内强硬派的声浪有所交代。

在两岸议题方面，习近平7.1上午也强调，坚持“一中原则”、“九二共识”，推进“和平统一”进程，并要“粉碎任何‘台独’图谋”。卢业中认为，习近平涉台内容一贯，重提“一中原则”、“九二共识”，谈话篇幅、顺序也没有亮点。但这不代表习近平对台释出善意，而是在明年20大前，习近平的权力稳固重于一切，因此不愿今天的谈话引起各方太多解读。

台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳昨天接受中央社电访时分析，习近平今天的涉台内容与中共19大报告、2019年“习五条”主轴一致，“基本上没有变化”，不过关键是在“粉碎台独图谋”。据张五岳表示，2018年以来，习近平及中国大陆官员谈及相关议题时，除了警告“台独”之外，也都会连带对国际社会的“外力介入”作出宣示，以展现北京当局对这个议题的“坚强决心、坚定意志、强大能力”。

该报道称，张五岳指出，北京当局认为，“外部势力”非但不能“促统”，还可能鼓励“台独”，因此当前最具优先性与急迫性的是“防独、反独”，尤其是透过实力、团结来粉碎“台独”。但张五岳认为，北京当局仍然会采取和平交流、和平发展，最后走向“和平统一”的路径。因此，外界也不必再去解读“用武力来推动统一”的问题。