习近平穿“毛式中山装” 被指凸显伟大领袖形象

中共百年党庆上，身着灰色中山装的习近平，被认为穿着打扮酷似毛泽东

中共百年党庆上，身着灰色中山装的习近平，被认为穿着打扮酷似毛泽东，凸显领袖形象。外界注目的焦点还在与会者。前主席胡锦涛、国务院总理温家宝都出席。前总书记江泽民以及前总理朱鎔基却未现身，让外界好奇95岁江泽民究竟因个人健康因素无法参与，抑或江派人马大势已去。

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1日上午7点55分，身穿灰色中山装的习近平，与胡锦涛出现在天安门城楼。78岁的胡锦涛一头灰白发。入座前，习近平两度伸手示意胡锦涛的座位位置，并礼让其先行。

在天安门城楼观礼台上，多名前政治局常委亦有出席，包括已104岁高龄的宋平，以及温家宝、贾庆林、俞正声、吴邦国、李瑞环、张德江、曾庆红、李长春、刘云山、李岚清、吴官正、贺国强、张高丽等。不过江泽民、朱鎔基和罗干并未露面。

江、朱二位为何没有出席？今年95岁的江泽民在2019年曾出席中共建政70周年；朱鎔基也已93岁高龄。这或许是两人未能出席大会的原因。

多维新闻报导，习近平穿着的灰色中山装并非传统款式的中山装，而是经过改良的形制，因毛泽东常穿，又称为“毛式中山装”、“毛装”。评论指出，习近平着灰色改良式中山装，相较于其他人清一色穿西装，更显得习是主角。

中国民运资深人士魏京生表示，习近平不只穿毛装，从他发表谈话的意图非常清晰，极力凸显他自2012年底成为中共总书记以来，成为像毛泽东一样的变革性的“伟大领袖”。

毛装的创始人田阿桐是毛泽东、周恩来和邓小平等人的首席服装师，被誉为中南海裁缝。1956年他奉命为毛泽东做衣服，根据其额头宽、脸庞大、身材魁梧等特点，将传统中山装的小领改为阔而长的新型尖领，并根据毛泽东的脖子特点将领口增开至46厘米。据称毛泽东极为喜欢，特意穿上照了一张半身标准像，这便是天安门城楼悬挂毛泽东肖像的来源。