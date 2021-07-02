习近平7.1建党百年称绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教 微博2.5小时阅读50亿次

据路透社说，如果说上月的G7会议是西方联手对中国的批评会，那么借庆祝中国共产党100年生日，中国国家主席习近平的讲话无疑是对外界的一种昭告和警示：欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。

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中国建党百年庆生，习近平称绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。据路透社报道称，在后疫情时代，当世界经济东升西降，大国力量对比深刻调整之际，面对严竣的外部环境和内部忧患，习近平的七一讲话是对外界包括经济和政策上的诸多压力和指责的一个明确回应。而在天安门广场举行建党庆典也是中国的第一次。

“中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流”。习近平在七一讲话上称。“谁妄想欺负中国必将碰得头破血流”这句话迅速列入微博热搜榜前列。

在将近一个小时的致辞中，习近平回顾了历史，亦表达了中国未来发展的道路选择，强调必须增强忧患意识、始终居安思危，贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战。

据该报道，上月召开的七国集团(G7)领导人会议就新疆地区的人权问题指责中国，呼吁香港保持高度自治，并要求在中国对新冠病毒起源进行全面彻底的调查。G7领导人发表了一份极具批评性的最终公报，深入探讨了对中国来说最敏感的一些问题，其中也包括台湾问题。

尽管此次的庆典是庆祝中国共产党百年生日，但对于眼下这种特殊的时刻，中国作为全球领先大国的重新崛起被认为是近代最重要的地缘政治事件之一，而中国的崛起也让美国感到不安。美国总统拜登将中国作为主要的战略对手，并誓言要对抗中国的“经济虐待”，回击侵犯人权的行为。

习近平致辞时提到，中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系。中国将坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治。

“中国共产党成立100周年”快速登上新浪微博热搜榜第一位，短短两个半小时阅读达到50.9亿次，讨论2,152.9万次。

据该报道，截至2021年6月5日，中国共产党党员总数为9514.8万名，比2019年底净增323.4万名，增幅为3.5%。