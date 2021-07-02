优衣库重申：没有采用与新疆棉花制造产业强劳相关的产品

日本成衣品牌优衣库周五重申：其供应链不存在与新疆棉花制造产业的强迫劳动有关联。法国最近针对一些著名品牌成衣公司是否采用中国新疆棉质材料展开调查，以确认这些公司是否使用了新疆维吾尔人遭侵犯、在强迫劳动的条件下采摘的棉花，优衣库是受到调查的公司之一。

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优衣库方面在转发给法新社的一份公报中披露：至今为止，该公司尚未接获针对纺织品巨头在新疆维吾尔人强迫劳动所得产品的调查通知。如果成为调查对象，该公司将“全面展开配合”，以证明优衣库没有在产品供应链中采用与新疆强迫劳动相关的产品。该公司还表示：正在与第三方一起进行检查，以确保其供应商不会有违背人权的做法。检查工作没有提供关于该公司 “任何供应商与强迫劳动相关联或其他侵犯人权行为的证据”。一旦发现相关证据，优衣库将立即终止与相关供应商的所有业务关系。

6月底在法国开启的调查，在国家反恐检察院调查“危害人类罪”机构的主持下展开。受到指控的主要有四家成衣品牌，分别为：日本的优衣库、西班牙的飒拉Inditex (Zara),法国的SMCP和美国的斯凯奇（SKECHERS）。

这项“隐瞒危害人类罪”的调查，是在多家人权机构及个体揭露这些公司涉嫌滥用维吾尔人遭强制劳动生产的新疆棉质材料后展开的。相关投诉于4月份由塞尔帕（Sherpa）反腐协会、欧洲维吾尔研究所以及一名被关押在新疆的维吾尔族人共同提出。