加深民主同盟 有效反对独裁

布林肯表示被教皇接见是我的荣幸

美国国务卿布林肯欧洲之行，与意大利外交部长路易吉·迪马约会晤时表示美国与意大利加强民主同盟协议能更好反对独裁体制。布林肯接受意大利《共和报》采访指出中国是我们要应对的最复杂的国家，只有民主国家联合行动才会更加有效应对挑战。

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美国国务卿布林肯近日继续欧洲之行，到访罗马展开对意大利和梵蒂冈的访问，对此《费加罗报》7月2日刊登对布林肯接受意大利《共和报》采访的分析文章写道，美国国务卿身着蓝色西装，态度和蔼可亲，他为人专注严谨，表示美国要进一步加强民主同盟，更有效地应对独裁者。

美国乔拜登政府期望本次国务卿布林肯欧洲之行来加强联盟关系，从而来应对俄罗斯和中国带来的挑战。布林肯接受意大利《共和报》的专访强调要重振民主联盟，对内来应对新冠疫情、气候变迁和社会不平等现象 ; 对外要应对俄罗斯和中国的挑战，布林肯在某种程度上展示了全球如何应对俄罗斯和中国，就是必须与中国制定“技术新规则”，以及要求普京“停止黑客攻击”。

在中东的利比亚问题上，美国国务卿表示很快就会看到俄罗斯和土耳其军队开始撤离，布林肯强调，美国重返国际舞台要加强与两个战略伙伴意大利和罗马教廷的合作。

那么美国倡导的民主联盟要到达什么程度呢 ?

布林肯认为在过去的几周已经取得客观的成果，一些议题在 G7峰会、北约峰会或美国与欧盟峰会上都取得的进展，在 G7 峰会上，民主国家团结一致，为全球更多有需要疫苗的国家提供了 10 亿剂，而且没有要求回报，不像一些国家进行疫苗外交。

在 G7 峰会上，民主国家还团结一致共同应对全球变暖，承诺不为排放有害气体的燃煤发电站等传统能源产业提供资金。 西方民主国家还启动了一项计划，帮助中低收入国家投资重建基础设施，同时遵守透明、保护环境和劳工权利的国际规则。 这些都是具体的结果，就如同达成向跨国企业征收至少 15% 的最低企业税一样。

在短短的几个月内达成的这些协议表明，民主国家合作可以取得巨大成果，可以帮助本国居民和其他国家的民众。

民主体制可以取得成功

布林肯表示民主的重要性在于可以取得专制政体不可能成功，一些人认为民主体制效率低下，无法取得成果， 但是，我们召开的G7峰会成果已经成果地证明这是错误的。 随后北约与美国-欧盟峰会进一步证明民主体制的团结。

北约峰会称中国会构成“战略威胁”，那么盟国如何遏制或减少这种战略威胁？

对此美国国务卿布林肯表示重要的是要了解中国属于与我们打交道的最复杂的国家。 中国在某些领域是我们竞争者，在另外的领域是对手，在其他领域则是合作伙伴，这种关系不能用一个词来概括。 美国尊重其他国家，这些国家与中国有不同关系的现实，美国不要求任何人在美国和中国之间做出选择。但是另一方面，当我们与作为竞争者、对手或者是合作伙伴与中国进行互动时候，如果我们盟国一起行动，肯定会更有效。 G7、北约和美欧峰会在这一点上已经达成了明确的共识。

美国和欧盟就中国问题达成协议的要点是什么？

对此布林肯表示，我们决定在贸易和技术问题上进行更密切的合作，包括如何定义标准，这是一个关键的问题，这涉及建立使用技术会如何改变我们生活。 中国希望实现这一目标，我们希望这些标准反映我们的价值观。

近年来，中国花费大量精力在意大利的电信领域发挥作用，并投资意大利海港。您是否将意大利视为西方与中国对抗的焦点？

意大利成功地保护其 5G 网络免受“不可信卖家”介入，意大利立法非常明确。 同时，意大利需要对来自国外的投资进行必要的控制，特别是考虑到意大利和其盟国的国家安全要求。

在高科技方面，最好的解决办法不是围绕每一个高科技都建立保护的筑墙，而是共同行动才能最好地保护与我们关注的关键要素，同时确保国际贸易和投资继续下去。

许多袭击欧洲的网络攻击都是来自俄罗斯，我们怎样才能更好地保护自己？

网络黑客攻是美国拜登总统和普京总统在日内瓦会晤时关注议题之一。 美国海岸的一条石油管道遭到重大黑客网络的勒索攻击。 它不是由一个国家实施的，而是由一个犯罪集团进行的，而需要负责的人居住在俄罗斯。 因此，美国告诉俄罗斯，任何有责任的国家都不能收容或保护进行此类网络攻击的犯罪组织。

我们等待俄罗斯采取行动防止这些网络攻击再次发生，与此同时，我们必须保护战略基础设施，例如水、电和公共交通领域。 美国已经向普京明确地表明了这一点，我们等待观察是否会有结果。 正如美国总统拜登告诉俄罗斯总统普京，美国希望与俄罗斯建立更稳定、更有双方收益的关系。 我们可以在战略主题上携手合作：进行军备控制、网络控制和减少地区危机。 但是，如果俄罗斯继续攻击我们，干预我们的选举和关押民主人士，我们将做出回应。 不是因为我们寻求冲突，而是因为我们要捍卫重要的价值观和原则，现在由俄罗斯来选择。

北约峰会表达了对利比亚选举等政治进程的支持，同时北约呼吁所有外国军队撤离该国。如果俄罗斯和土耳其不撤军，北约如何应对？

北约的柏林峰会在利比亚问题上取得积极进展， 达成两点共识：叙利亚的总统和议会选举必须在12月24日举行，以便为合法的政府建立基础，此外，遵守联合国决议，外国军队必须撤出。 这是一个国际共识，在利比亚的正规或非正规部队的国家都不能忽视这一点，我们已经直接告诉俄罗斯和土耳其。

美国国务卿布林肯认为外国部队会逐渐从利比亚撤出。

布林肯与罗马天主教教皇进行了长时间的会晤。美国和罗马教廷能否就在中国等国家的宗教信仰自由进行合作呢？

布林肯表示被教皇接见是我的荣幸，也是我生命中最重要的时刻之一。 我们进行了长时间而热情的交谈。 我们共同致力于宗教自由、气候变化、抗击新冠病毒以及在发生冲突时采取的应对措施，来支持人权和人类尊严， 梵蒂冈是重要的合作伙伴。