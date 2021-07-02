日本成衣公司“优衣库”否认供应链有强迫劳动

全球抵制新疆棉有新进度，据国外媒体报导，法国司法部门针对优衣库(Uniqlo)、Zara、SMCP及Skechers等4家服饰、鞋类品牌进行调查，厘清是否牵涉新疆人权迫害。而Uniqlo对法国媒体澄清，供应链没使用新疆强迫劳动的产品。日本品牌优衣库7月2日对上述指控做出了回应。在一份声明中，优衣库表示：他们工厂没有使用强迫劳动，也没有提出证据。声明还表示：“我们正在与调查人员充分合作，以重申我们的供应链中没有强迫劳动” 。

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据路透社引述消息人士的说法指出，法国司法部门正在以“反人类罪”（crimes against humanity）的罪名对此展开调查。

报导指出，法国检察官的调查对象，包括：Uniqlo、Zara、SMCP及Skechers等四家知名服饰业，内容包括厘清厂商是否牵涉中共在新疆的迫害人权事件。

对此，Zara母公司印地纺集团强调，全力配合法国当局调查，“公司对任何形式的强迫劳动，将采取零容忍立场，同时建立政策及程序，以确保在供应链里，不会出现这类行为。”SMCP则称会配合调查证明指控子虚乌有。

路透社的这篇报导并未获得Uniqlo与Skechers的评论。关于Uniqlo的回应，法国媒体法广则取得相关说法，Uniqlo对法广说，虽然目前还没有收到相关的调查通知，但假设收到，公司将全力配合调查。

优衣库Uniqlo指出，公司在产品供应链里没有采用新疆强迫劳动的产品，同时与第三方单位合作，确保供应商也不会使用此类产品，假如使用，将终止与这些供应商的合作关系。

路透社的报导提到，美国人权专家及团体估计，有超过一百万以维吾尔族为主体及其他少数穆斯林族群遭关押在体系庞大的集中营内。