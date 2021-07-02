法媒采访台湾外长吴钊燮：台湾未来应由人民自己决定

台湾外交部长吴钊燮接受法国大报解放报专访表示：中国利用各种手段企图动摇、分化和渗透台湾，但台湾未来应由人民自己决定。

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法国解放报7月2日以“中国企图制造混乱”为题的专访，分析中国对台湾的威胁以及台海两岸的“系统性差异”。就台美重启贸易暨投资架构协定（TIFA）对两岸关係的冲击，吴钊燮表示，协商过程持续8小时，谈及贸易、投资等议题，为未来双边协议做最紧密的贸易、外交准备，成果相当正面。但中国始终不希望台湾和其他国家有更多的正式关系，但台湾期盼能和美国或其他享有共同想法与利益的国家深化关系。台湾也期待能与欧盟展开双边投资协议会谈，不愿因中国阻挠而限缩与欧盟的进一步合作。

中共建党百年，习近平说要解决台湾问题、统一祖国且要“粉碎台独”。对此，吴钊燮表示，台湾和中国之间，已经形成了系统性的根本差异。“台湾是民主政体，中国则是专制国家；我国政府仅需遵守多数民意，中国却非如此。它不仅要强加欲望在自己人民身上，还想强迫台湾、香港与他人”。

吴钊燮强调，台湾是自由开放的国家，台湾的未来只能由人民决定，“没错，台湾无疑位处前线。观察现今国际战略局势，以中国为中心的威权主义正在扩张，例如南海冲突，以及与日本的紧张关系”。

吴钊燮表示，中国在南海的扩张让整个区域陷入紧张，同时也长期在台湾周边进行军演。此外，中国还对台湾展开假资讯战，目的就是要“在我们境内制造混乱、分化并渗透”。吴钊燮也举印度与中国尚未解决的边境衝突以及中国在非洲的影响力为例，说明中国野心。

他说：“由此可见，中国希望强加命令于世界各地，而民主国家如法、德、英、美、加、澳、日等国都日益看清并团结合作，建立印太战略，传达台湾海峡和平稳定至关重要的立场。”

就香港近日情势，吴钊燮表示，香港过去曾是东亚最自由的社会，但言论、新闻、学术自由在一年内化为乌有，而言论自由的最后一个象征“苹果日报”也被迫关闭，“这是悲伤的历史，可见中国一国两制的承诺就是谎言”。

对于台湾与中国是否能展开对谈的问题，吴钊燮重申，对话会比对峙更好。台湾希望在平等、维持两边现状的原则上与中国进行对话，但中国只想强加一个中国原则于台湾，要台湾承认是中国的一部份。

吴钊燮说：“我们不笨也不疯，因为这会让台湾处于跟香港一样的位置，这是大多数台湾民众清楚反对的。要展开对话，北京不能有前提。但在习近平之下，现阶段我们看不到这个可能性。”