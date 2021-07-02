真真假假？美国卫星照曝中国甘肃119座核弹发射井建造中

中国在甘肃地区的玉门关沙漠附近，被发现有约100多个核弹道飞弹发射井 图新头壳刊自： Will Marshall推特翻摄

美国《华盛顿邮报》引用美国加州“詹姆士马丁禁止核扩散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)”贴出在推特上的卫星照片，指中国在甘肃地区的玉门关沙漠附近，被发现有约100多个核弹道飞弹发射井，以及相关设施包含训练基地。不过专家警告，不排除中国也可能是仿美国在冷战期间采的欺敌策略，以诱使敌方攻击错误目标。

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中国被指核武扩张，有卫星照曝甘肃119座核弹发射井建造中。据新头壳报道称，中国在甘肃地区的玉门关沙漠附近，被发现有约100多个核弹道飞弹发射井。从卫星照片上看到在沙漠地形上，有范围广大、排列整齐的同心圆点，数量多达119个。报导指称位置是中国甘肃的玉门关，圆点则是建造中的核弹道飞弹发射井。另一张照片则指为宽度达70公尺的大型训练基地或控制中心。

该报道称，根据“詹姆士马丁禁止核扩散研究中心”研究人员的说法，中国大规模建造发射井，显示正在努力加强核威慑能力；如果加上情报指出中国其他地区正在建造的发射井，中国将设置多达145座核弹道导弹发射井，但不清楚中国是否打算将所有发射井都装上核弹头。

该报道称，中国也可能是仿美国在冷战期间采的欺敌策略，以诱使敌方攻击错误目标。依据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)2021年度报告，中国拥有的核弹数量从320枚增加约1成达到350枚。但扣除海基、空射弹种，陆基核导弹的数量应不足200枚，“大规模”、“集中一地”设置可能性并不高。

而外界推测，目前中国大陆所设置的核弹道飞弹发射井，主要是为发射陆基的“东风41型”洲际弹道飞弹，根据目前揭露的讯息资料，“东风-41”可携带10枚分导式多弹头，最大射程1万5000公里，从中国大陆发射几乎可以打击地球上任何一个目标。除发射井发射方式外，还有公路版和铁路版，以机动攻击目标。