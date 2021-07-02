纽约刚上市 滴滴出行遭中国网络安全审查

中国叫车服务公司滴滴出行才赴美IPO，中国网信办今天以“防范国家数据安全风险，维护国家安全”为由，对滴滴出行实施网络安全审查，期间停止新用户注册。媒体报道聚焦滴滴出行赴美IPO不到一周时间。

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据中央社今天报道称，距离中国叫车服务公司滴滴出行赴美IPO不到一周，中国网信办2日对滴滴出行实施网络安全审查。对此，滴滴出行回应称，将积极配合网络安全审查。全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。

中国国家互联网信息办公室微信公众号2日公告称，为防范“国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益”，依据“中华人民共和国国家安全法”、“中华人民共和国网络安全法”，网络安全审查办公室按照“网络安全审查办法”，对滴滴出行实施网络安全审查。官方公告表示，为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间，滴滴出行停止新用户注册。

据该报道称，“网络安全审查办公室”为中国国家互信办下属机构，负责制定网络安全审查相关制度规范，组织网络安全审查。

滴滴成立于2012年，在中国共享经济中扮演吃重角色，并成功击退优步（Uber），拥有中国叫车服务市场大半江山。近年将事业版图拓展到巴西、墨西哥等国家，并投入大量资源发展自驾车技术。滴滴去年8月筹资时估值620亿美元，赴美上市计画公布后，市场抱以殷切期望，部分人士预测滴滴市值可达1000亿美元。

中央社说，滴滴6月29日在美国市场IPO（首次公开募股），以每股14美元发行3亿多股美国存托股票（ADS），筹资约44亿美元，成为阿里巴巴集团2014年赴美上市筹资250亿美元以来规模最大的中国公司IPO案。