维他奶遭中国网友抵制 称刺警者不幸逝世

香港男子梁健辉昨晚持刀刺伤一名警员后自杀身亡，风波持续扩大。香港维他奶公司今天证实梁健辉是其采购主任，并称他“不幸逝世”后，引发中国网友痛批为“支持恐怖分子”，怒喊抵制。

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据中央社今天报道称，香港维他奶公司采购主任梁健辉1日持刀刺伤一名警员后自杀身亡，维他奶公司2日称他“不幸逝世”，引发中国网友痛批“支持恐怖分子”并怒喊抵制。

据港媒立场新闻，维他奶国际集团今天发出题为“有关一位同事于事故中身故”的内部通告称，怀着沉重心情通知各位（同事），香港采购部采购主任梁健辉，在7月1日发生于铜锣湾的事件中“不幸逝世”。通告并称，公司“向健辉的家人致以最深切的慰问”，人力资源部已与健辉家人接触，并将跟进并需要时提供协助。

这份通告流出后，引发许多中国网友不满，他们到维他奶官方微博留言反问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”痛批维他奶“支持恐怖份子”，并要“港独奶”滚出中国，扬言即日起全面抵制维他奶产品。

中央社说，至截稿，维他奶国际集团没有进一步回应。

根据维他奶6月17日发布的2020/2021财政年度业绩，维他奶年度收入港币75.2亿元（约新台币271亿元），其中大陆市场收入就占50.08亿元，远高于香港的18.65亿元。