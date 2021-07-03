中印均向边境增兵数万 规模创数十年之最 战云漂浮？

中印两国向争议边境派遣了数万名士兵并部署了先进的军事装备，两国在该地区的军队部署达到数十年来的最高水平。不过此前不久，中国官方报告召开中印边境事务磋商和协调工作机制第22次会议，双方同意按照两国外长达成的共识，巩固双方边防部队脱离接触成果，妥善解决中印边界西段剩余问题。

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据华尔街日报今天报道称，中印向边境地区派遣数万士兵，规模创数十年之最。

报道据印度情报和军方官员称，中国人民解放军已逐步增加了争议边境地区的驻军，大部分增兵行动发生在过去几个月里，目前的驻军人数已从去年这个时候的约1.5万人增加到至少5万人。这些官员称，印度也采取了对等行动，已向该地区部署了数万名军队和先进的大炮。

近几个月来，两国都在边境地带建设了基础设施，包括加装了保温设施的小屋和临时营房，以确保驻扎在那里的军队能安然度过喜马拉雅寒冷的冬天。

据路透社稍早消息说，中国和印度两国外交部周五召开中印边境事务磋商和协调工作机制第22次会议，双方同意按照两国外长达成的共识，巩固双方边防部队脱离接触成果，妥善解决中印边界西段剩余问题。

路透社引述中国外交部官网发布的新闻稿，中国与印度双方将继续致力于推动边境事态进一步缓和，避免现地局势出现反复，共同维护边境地区和平安宁。

此外，双方同意继续保持外交高层沟通，为妥处中印边境事态进一步提供重要指导，并积极筹备第12轮军长级会谈，尽快通过边防热线确定具体时间和安排。

据该报道，去年4月以来，中印两国数千名军人在包括班公湖地区在内的两国实际控制线发生对峙。今年2月下旬，中印两军完成在班公湖争议地区脱离接触。

华尔街日报稍早也报道，中印两国达成共识，将从有争议边界撤军。该报道称，印度和中国表示，双方将沿喜马拉雅山部分有争议边界撤出安全部队，此举可能有助于缓解这两个世界人口最多国家间长达数月的紧张局势。

印度国防部长辛格(Rajnath Singh)今年二月在议会向议员们表示，印中双方已同意在班公湖(Pangong Lake)周围分阶段脱离接触。两国皆主张拥有该水域主权。

该报道称，两国已同意，双方在班公湖周围的安全部队将逐步撤退到去年边境紧张局势爆发前的位置。辛格称，双方还同意拆除去年4月份以来建造的临时建筑结构和基础设施，并暂停在争议领土上的巡逻。